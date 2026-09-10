W skrócie Rosyjska armia zbliżyła się do Konstantynówki, kluczowego miasta w obwodzie donieckim, oraz wkroczyła na teren wsi Czerwone od wschodu.

Na mapach monitorujących działania wojsk widać, że siły rosyjskie zajęły pozycje z trzech stron Konstantynówki.

Według analityków i wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, jesienią mogą odbyć się decydujące walki o Donbas, a Kreml dąży do zdobycia tego regionu przed końcem roku.

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"Wojska rosyjskie przesunęły się w okolicach Konstantynówka i Czerwonego" - podał na Telegramie monitoring frontu DeepState. Agencja Unian zaznaczyła, że pierwsze z tych miast jest kluczowe dla obrony Ukrainy w obwodzie donieckim.

Na stale aktualizowanej przez analityków mapie można zauważyć, że armia Kremla podeszła tuż pod Konstantynówkę i zajęła pozycje z trzech stron miasta. W niewiele lepszej sytuacji znajduje się wieś Czerwone. Rosyjskie wojsko powoli wkracza na jego teren od strony wschodniej.

Mapa DeepState z zaznaczonym miastem Konstantynówka i wsią Czerwona DeepState Map materiał zewnętrzny

Jesień rozstrzygnie kwestię Donbasu. Zełenski: To bastion Ukrainy

Wołodymyr Zełenski przekazał na wspólnej konferencji prasowej z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, że zajmowane stanowiska w Donbasie są kluczowe.

- Kwestia Donbasu to problem tej wojny o przetrwanie i na wyniszczenie. To jest kwestia terytorialna, która jest celem strony rosyjskiej. I jasne jest, że to swoisty bastion Ukrainy w wielu kwestiach - powiedział.

Według wiceszefa kancelarii Zełenskiego Pawło Palisy Kreml chce, by Donbas został zajęty do końca bieżącego roku. Z kolei wojskowi domagają się przesunięcia tego terminu na 31 marca przyszłego roku.

Według wojskowych analityków we wrześniu i październiku dojdzie do najbardziej zaciekłych walk w Ukrainie, w których rozstrzygną się losy Donbasu - ocenili w rozmowie z agencją Reutera.

"Kreml dąży do zdobycia całego obwodu donieckiego, a nowi dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymali jedno z najtrudniejszych zadań tej wojny" - podała agencja Unian.

Źródła: UNIAN, Reuters.



