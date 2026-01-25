W skrócie W Siewieromorsku doszło do poważnej awarii dostaw prądu i ciepła w wyniku zawalenia się pięciu słupów wysokiego napięcia pod ciężarem lodu.

Dwa z uszkodzonych słupów miały 60 lat, pozostałe były z lat 1982 i 1988.

Statki Floty Północnej zacumowane w Siewieromorsku zostały przełączone na tryb zasilania autonomicznego, by odciążyć sieć.

Problemy z dostawami prądu w Siewieromorsku rozpoczęły się w piątek. Wtedy też głos zabrał Andriej Czibis, gubernator obwodu murmańskiego, informując, że w mieście, a także w pobliskim Murmańsku doszło do poważnej awarii sieci dostarczającej energię elektryczną i ciepło.

W niedzielę wciąż nie udało się rozwiązać wszystkich problemów z ogrzewaniem. Część mieszkańców nadal jest go pozbawiona.

Rosja. Gigantyczna awaria w Siewieromorsku. Winna pogoda

Przyczyną awarii, jak poinformowały lokalne władze, było zawalenie się pod ciężarem lodu pięciu słupów wysokiego napięcia. Dwa z nich pochodziły z 1966 roku, dwa z 1982 roku, a jeden z 1988 roku.

Statki Floty Północnej zacumowane w Siewieromorsku zostały przełączone na tryb zasilania autonomicznego, aby zwolnić moce przerobowe.

Miasto Siewieromorsk leży na półwyspie Kolskim nad Morzem Barentsa. Jest główną bazą Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej.

Z jego terytorium rosyjscy wojskowi kontrolują flotę okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi. W mieście zlokalizowane są rozległe arsenały głowic jądrowych, pocisków i stocznie remontowe.

Siewieromorsk zalicza się do tzw. "zamkniętych miast" Federacji Rosyjskiej. Obszary te podlegają ścisłym restrykcjom, zwykle ze względu na ich znaczenie militarne - najczęściej są ulokowane w pobliżu ważnych obiektów obronnych lub nuklearnych.

Źródło: Reuters

