Rosjanie przebrali się za polskich żołnierzy. Internauci nie wytrzymali

"To nagranie zasługuje na Oscara" - wyśmiewa najnowsze dzieło rosyjskiej propagandy kanał NEXTA. Nagranie ma sugerować różnicę zdań w ukraińskiej armii - Polscy ochotnicy mieli sprzeciwić się rozkazom sforsowaniu rzeki Dniepr i otworzyć ogień do lokalnych oddziałów sił zbrojnych. Problem w tym, że materiał jest... daleki od ideału. Osoby "grające" polskich ochotników mówią w nieznanym języku, strzelają także do niewidzialnych osób.