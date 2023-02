Film z nieudanego rosyjskiego ataku opublikował specjalizujący się w analizie działań wojennych profil OSINT Technical na Twitterze.

Rosjanie forsują pole minowe

"Rosyjska formacja zmechanizowana próbuje zaatakować pozycję ukraińską przez pole minowe" - napisał OSINT, publikując nagranie.

Rosjanie w swoich wozach bojowych (BMP) powoli posuwają się do przodu po otwartym terenie. Natarcie prowadzi również piechota. Nagle jeden z pojazdów najeżdża na minę. Po chwili dochodzi do kolejnych eksplozji. Żołnierze zbliżają się do zniszczonego wozu i ostatecznie uznają swoją porażkę. Decydują się na odwrót.

