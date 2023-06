W ukraińskich mediach można znaleźć jeszcze bardziej szczegółowe informacje. Portal glavnoe.in.ua pisze, że rząd Federacji Rosyjskiej "bada możliwość zmiany nazw niektórych polskich miast, dostosowując je do tradycji historycznych". Rosjanie mieli zlecić odpowiednim instytucjom zadanie zbadania "technicznej strony" zagadnienia, by określić wysokość kosztów oraz przygotować propozycję projektu ustawy.



Co ciekawe, pojawiają się medialne doniesienia, że planowane ma być także "skoordynowanie proponowanych zmian z Grupą Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych".



Zmiana nazw polskich miast. Propozycja Dmitrija Miedwiediewa

Choć informacje o planach rosyjskich instytucji dotyczących przygotowania ustawy o zmianie nazw polskich miast mogą wydawać się zaskakujące, to sam pomysł nie jest nowy. Propozycję w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Zrobił to 10 maja, a więc dzień po tym, jak polska komisja ogłosiła swoją decyzję.