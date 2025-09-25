Rosjanie ostrzegają NATO. "To będzie oznaczało wojnę"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Jeśli państwa NATO zestrzelą rosyjski samolot będzie to oznaczało wojnę - mówił w czwartek ambasador Rosji we Francji. W ten sposób odpowiedział na zapowiedzi państw zachodnich, których przestrzeń powietrzna jest coraz częściej naruszana przez rosyjskie maszyny.

Rosyjskie myśliwce MiG-31
Rosyjskie myśliwce MiG-31Sefa Karacan/Anadolu AgencyGetty Images

W skrócie

  • Ambasador Rosji we Francji przekazał, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez NATO oznaczałoby wojnę.
  • Rosja zaprzecza związkom z incydentami z udziałem dronów nad Europą i zarzuca Zachodowi brak dowodów.
  • Wypowiedzi polityków państw NATO sugerują gotowość do zestrzeliwania rosyjskich maszyn w razie naruszenia przestrzeni powietrznej.
Rosyjski ambasador w Paryżu Aleksiej Mieszkow udzielił wywiadu francuskiej stacji radiowej RTL. Podczas rozmowy został zapytany jaka byłaby reakcja Moskwy, gdyby państwa NATO zestrzeliły rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną.

- Byłaby wojna. Co innego mogłoby być? - stwierdził Mieszkow. Stwierdził też, że samoloty państw zachodnich same wielokrotnie naruszały rosyjską przestrzeń powietrzną, choć brak jest jakichkolwiek informacji na temat takich incydentów.

- Co najmniej kilka samolotów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną przypadkowo lub nie. I nikt ich nie zestrzeliwuje - powiedział.

Rosyjskie drony i samoloty nad Europą. "Nie mają dowodów"

Mieszakow zaprzeczył również, by Rosja miała cokolwiek wspólnego z pojawiającymi się ostatnio coraz częściej nad państwami europejskimi dronami. Najgroźniejsza sytuacja miała miejsce w Polsce w nocy z 9 na 10 września, gdy na niebie pojawiło się co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów, z których część została zestrzelona przez polskie wojsko przy współpracy z sojusznikami NATO.

    Rosyjski ambasador stwierdził, że Zachód nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Rosja miała cokolwiek wspólnego z tego typu incydentami. - Po pierwsze z nikim nie pogrywamy. Po drugie, po tym jak Zachód oszukał nas tak wiele razy, wierzymy już tylko twardym faktom - powiedział.

    Państwa NATO będą zestrzeliwać rosyjskie samoloty? "Zostaliście ostrzeżeni"

    Dyskusja na temat potencjalnego zestrzeliwania rosyjskich samolotów wojskowych naruszających europejską przestrzeń powietrzną rozgorzała po tym, jak w ubiegłym tygodniu rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo leżącej w Zatoce Fińskiej. Samoloty pozostawały nad państwem NATO przez ok. 12 minut.

    W reakcji na ten incydent prezydent USA Donald Trump został zapytany, czy państwa Sojuszu powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny, jeśli te naruszą ich przestrzeń powietrzną. - Tak, popieram to - stwierdził, jednak nie zadeklarował czy Stany Zjednoczone byłyby gotowe wziąć udział w tego typu działaniach.

    Podobne zdanie wyraził również sekretarz generalny NATO Mark Rutte. - Jeśli to konieczne, zgadzam się z prezydentem Trumpem - powiedział.

    Z kolei w poniedziałek szef polskiego MSZ Radosław Sikorski ostrzegł Rosjan przed potencjalnym zestrzeliwaniem ich samolotów i dronów. - Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - powiedział podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

