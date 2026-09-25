W skrócie W Kraju Krasnojarskim doszło do kolejnego śmiertelnego ataku niedźwiedzia na człowieka. Zginęła kobieta, która wyszła przed swój dom

Na Syberii i Dalekim Wschodzie Rosji od początku roku odnotowano co najmniej 19 zgonów w wyniku ataków niedźwiedzi.

Prowadzone są masowe polowania i odstrzały niedźwiedzi w okolicach ludzkich osiedli. Lokalne władze przestrzegają przed wchodzeniem do lasów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Atak nastąpił w piątek rano we wsi Wozniesenka, około 200 kilometrów Krasnojarska. 51-letnia mieszkanka miejscowości wyszła na podwórko swojego domu i natknęła się na niedźwiedzia próbującego dostać się do zagrody dla bydła. Zwierzę zaatakowało Rosjankę. Choć zaalarmowany sąsiad zastrzelił drapieżnika, kobiety nie udało się uratować. W ostatnim czasie do podobnych zdarzeń dochodzi bardzo często. Według chcących zachować anonimowość ekspertów sytuacja jest "katastrofalna".

Ataki na ludzi nie ustają. Zginęło prawie 20 osób

Kobieta zabita w piątek jest siódmą ofiarą śmiertelną ataku niedźwiedzia w samym kraju Krasnojarskim od 31 sierpnia.

W Rosji obecnie trwa prawdziwa seria ataków niedźwiedzi brunatnych na ludzi. We wtorek zwierzę tego gatunku zabiło 62-letniego Aleksandra Kuzmenkę - ojca gwiazdy hokejowej ligi NHL, zawodnika Pittsburgh Penguins Andrieja Kuzmenki.

Od początku roku na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie zginęło w podobnych okolicznościach łącznie co najmniej 19 osób.

Do większości ataków doszło w Buriacji, Chakasji, obwodzie irkuckim, Tuwie, Republice Ałtajskiej, Kuzbasie, na terenie Krasnojarska i na wyspie Sachalin.

Populacja niedźwiedzi w Rosji stale rośnie i obecnie ocenia się ją na około 308 tys. Konkurujące o pokarm zwierzęta coraz częściej wychodzą z lasu i często wchodzą do ludzkich siedzib - zdarza się, że atakują mieszkańców.

Niedźwiedź podczas polowania w na Kamczatce Valter Bernardeschi / Biosphoto AFP

Poszukujące jedzenia przed zapadnięciem w sen zimowy drapieżniki wręcz sterroryzowały niektóre miejscowości. Miasto Abaza w Republice Chakasji zostało "praktycznie otoczone przez niedźwiedzie" - alarmował wcześniej zastępca naczelnika Chakasji Dmitrij Bucheny.

Oficjalnie rosyjskie władze nie potwierdzają wzrostu liczby ataków, powołując się na raporty, według których co roku niedźwiedzie zabijają w tym kraju około 20-30 osób. Eksperci, z którymi rozmawiały niezależne media, dostrzegają jednak poważny problem.

Ofiar może być znacznie więcej. Niedźwiedzie nie boją się ludzi

Sytuacja dotycząca niedźwiedzi obecnie jest "katastrofalna" - mówi anonimowy ekspert w rozmowie z niezależnym serwisem Moscow Times. Specjalista nie ujawnia swoich danych ze względów bezpieczeństwa. Według niego prawdziwa liczba ataków na ludzi może być znacznie wyższa, niż wynika to z doniesień medialnych.

Liczba niedźwiedzi rośnie i jednocześnie maleje ich strach przed ludźmi - twierdzi rozmówca MT.

Według niego oprócz większej liczebności zwierząt ataki mogą mieć też kilka innych przyczyn. Są to między innymi pożary lasów, do których dochodziło w tym roku w Krasnojarsku, z powodu których niedźwiedzie opuszczały swoje legowiska, a także mniejsza niż zwykle liczba dostępnego pokarmu, takiego jak orzechy, które stanowią ważny składnik diety zwierząt.

Niedźwiedzi jest też więcej z powodu spadającej popularności polowań - twierdzi rozmówca Moscow Times:

"Kiedy polowanie na niedźwiedzie było rozpowszechnione, przeżywały najostrożniejsze osobniki, podczas gdy te najbardziej agresywne nie" - wyjaśnia specjalista.

Po wcześniejszych atakach w wielu miejscach trwa odstrzał zwierząt, zwłaszcza w okolicach ludzkich siedlisk. W sierpniu na Syberii wyeliminowano co najmniej 200 niedźwiedzi - informuje ministerstwo leśnictwa w republice Tuwy. Tam z powodu obecności niedźwiedzi stan pogotowia obowiązuje w 11 z 17 obwodów.

Masowe polowania prowadzi się obecnie między innymi w Buriacji. Tam w ciągu jednego dnia wyeliminowano 9 niedźwiedzi, po tym jak zgłoszono łącznie 21 wtargnięć w okolice miejsc zamieszkanych przez ludzi.

Władze Buriacji ostrzegają mieszkańców, by nie wchodzili do lasów, podobne zalecenia wydano w wielu innych rosyjskich prowincjach.

Anonimowy specjalista zwraca jeszcze uwagę na fakt, że "jeśli niedźwiedź raz wejdzie do osady, wtedy nikt nie jest bezpieczny. Będą się musieli nim zająć myśliwi".

Nie można więc wykluczyć, że do podobnych ataków, jak ten z regionu krasnojarskiego, może dochodzić w kolejnych dniach, dopóki zwierzęta nie zapadną w sen zimowy.

Źródło: Moscow Times, RIA, KRSK

-----