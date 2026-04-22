W skrócie Rosjanie masowo wypłacają pieniądze z banków i wracają do gotówki, m.in. z powodu awarii internetu oraz obaw przed zaostrzeniem kontroli przelewów i dochodów przez państwo.

W dniach 3-10 kwietnia wypłacono rekordowe 240 mld rubli, a ilość gotówki w obiegu sięgnęła 19,85 bln rubli.

Rosyjskie władze rozważają nowe limity wpłat gotówkowych do bankomatów oraz zaostrzenie kar za naruszenia przepisów dotyczących obrotu gotówkowego.

Jak wynika z danych Banku Centralnego Rosji, analizowanych przez prokremlowski dziennik "Izwiestija", tylko w dniach 3-10 kwietnia Rosjanie wypłacili z kont bankowych rekordowe 240 mld rubli.

Łączna wartość gotówki znajdującej się w obiegu wzrosła w tym czasie do 19,85 bln rubli.

Bank Centralny Rosji informował wcześniej, że zwiększony popyt na gotówkę wynika przede wszystkim z przerw w dostępie do internetu. W praktyce oznacza to brak możliwości korzystania z terminali płatniczych, aplikacji mobilnych i przelewów online.

Fiskus zagląda do kont. Miliony Rosjan pod lupą

Drugim powodem wzrostu wypłat są obawy związane z nowymi regulacjami fiskalnymi. Rosyjski rząd skierował do Dumy projekt ustawy rozszerzającej uprawnienia Federalnej Służby Podatkowej.

Fiskus miałby uzyskać dostęp do danych Banku Rosji dotyczących przelewów między obywatelami, aby wykrywać niezadeklarowane dochody i naliczać podatki.

Według rosyjskiego Ministerstwa Finansów obowiązek potwierdzania źródła dochodów ma dotyczyć osób zarabiających powyżej 2,4 mln rubli rocznie, czyli około 200 tys. rubli miesięcznie (równowartość 9,5 tys. złotych).

Władze twierdzą, że nowe przepisy obejmą nie więcej niż 3 proc. aktywnych zawodowo Rosjan, jednak część ekspertów szacuje, że pod szczególną kontrolą może znaleźć się nawet 10 mln osób.

Rosja. Władze chcą ograniczać gotówkę, będą nowe limity

Już wcześniej rosyjskie banki zaczęły częściej blokować karty płatnicze, tłumacząc to walką z oszustwami finansowymi. Powoływano się na zalecenia banku centralnego.

Dodajmy, że część małych firm zaczęła oferować klientom rabaty za płatności gotówką. To jeszcze bardziej zwiększyło atrakcyjność fizycznego pieniądza.

Mimo rosnącego zainteresowania gotówką, rosyjskie władze planują ograniczanie jej użycia. Wśród rozważanych rozwiązań znajduje się wprowadzenie limitu wpłat gotówkowych do bankomatów na poziomie 1 mln rubli, obowiązek potwierdzania źródła pochodzenia większych sum oraz zaostrzenie kar za naruszanie przepisów dotyczących obrotu gotówkowego.

Źródło: "Izwiestija"

