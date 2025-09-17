Rosjanie dostali bilet w jedną stronę z Polski. Uciekali po zabójstwie

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Dwóch rosyjskich kierowców ciężarówek, podejrzanych o brutalne zabójstwo 56-latka w Belgii, zostało ekstradowanych z Polski. Policja zatrzymała ich na autostradzie pod Warszawą, cztery dni po ucieczce. Jeden z podejrzanych do ostatniej chwili próbował zostać w Polsce.

Podejrzani o zabójstwo na udostępnionym przez belgijskie służby nagraniu z monitoringu
Podejrzani o zabójstwo na udostępnionym przez belgijskie służby nagraniu z monitoringuX / @tomvangriekenmateriał zewnętrzny

Polskie władze przekazały Belgii dwóch obywateli Rosji podejrzanych o zabójstwo 56-letniego mężczyzny w Zeebrugge - poinformowała w środę prokuratura Flandrii Zachodniej. Jeden z podejrzanych trafił do Belgii z opóźnieniem, ponieważ odwołał się od decyzji o ekstradycji.

Zobacz również:

Policja zatrzymała Rosjan na autostradzie A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania, zdj. ilustracyjne
Polska

Poszukiwani Rosjanie zatrzymani pod Warszawą. Akcja służb na A2

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Do zabójstwa doszło 22 sierpnia. 56-letni Herwin Alleman został brutalnie pobity przez dwóch Rosjan. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

    Według zeznań naocznych świadków Herwin Alleman i jego żona chwilę przed atakiem wdali się w "zażartą kłótnię" z agresorami w sklepie nocnym.

    Jeroen Naudts, przyjaciel rodziny Allemana, powiedział w rozmowie z "Het Laatste Nieuws", że wdowa po ofierze nie rozumie, co wywołało konflikt.

    - Herwin kłócił się z tymi mężczyznami po angielsku, ale ona zna tylko niderlandzki - wyjaśnił Naudts.

    Dokładny motyw zbrodni pozostaje niejasny.

    Rosjanie uciekli po zabójstwie do Polski. Policja odesłała ich do Belgii

    Sprawcy pozostawili ofiarę bez pomocy i uciekli z kraju. Wydano za nimi Europejski Nakaz Aresztowania. Cztery dni później zostali zatrzymani przez polską policję na autostradzie A2 w powiecie łowickim.

    Polski sąd zdecydował o przekazaniu obu podejrzanych belgijskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Pierwszy z nich, 45-letni Rosjanin, został odesłany w ubiegłym tygodniu. Drugi, 33-latek, odwołał się od decyzji o ekstradycji, dlatego pozostał w Polsce do wtorku.

    Podejrzany przyleciał do Brukseli z Warszawy rejsowym samolotem wraz z trzema policjantami.

    Poniższe nagranie z monitoringu zostało opublikowane w trakcie poszukiwań obu mężczyzn w sierpniu.

    Źródła: VRT NWS / The Brussels Times

    Zobacz również:

    Zwrot ws. zabójstwa w Policach (zdj. ilustracyjne)
    Zachodniopomorskie

    Zwrot ws. zabójstwa w Policach. Poszukiwani mężczyźni zatrzymani

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Co uszkodziło dom w Wyrykach? Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie chcę mówić o żadnym zatajeniuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze