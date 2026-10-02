W skrócie Dziennikarz obecny na rosyjskich ćwiczeniach wojskowych na Poligonie Czebarkulskim opisał sytuację, w której jeden z dronów zbliżył się do stanowiska Putina i został zestrzelony przez system obronny.

Ćwiczenia wojskowe "Współdziałanie-2026" i "Centrum-2026", z udziałem ponad 47 tysięcy żołnierzy, obejmują testowanie nowego uzbrojenia i manewry na 11 poligonach oraz Morzu Kaspijskim.

Wojsko zaprezentowało oddziaływanie nowoczesnej artylerii przeciwlotniczej i laserowej przeciwko dronom, podkreślając, że działania opierano na doświadczeniach zdobytych w trakcie wojny z Ukrainą.

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Ćwiczenia wojskowe "Współdziałanie-2026" i "Centrum-2026" rozpoczęły się 28 września i potrwają do soboty. Manewry zorganizowano w ramach poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Rosja. Ćwiczenia wojskowe w oparciu o doświadczenie wojny z Ukrainą

- Głównym celem ćwiczenia jest poprawa umiejętności dowództwa sztabów na wszystkich szczeblach w zarządzaniu oddziałami podczas odparcia zewnętrznej agresji - tłumaczył Władimir Putin.

Przywódca Rosji nadmienił, że żołnierze "przetestują nową broń i sprzęt". Jak wyjaśnił, wszystkie zadania będą wykonane z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas wojny Rosji z Ukrainą.

Putin na Poligonie Czebarkulskim. Wielki pokaz dronów

Putin oświadczył, że w manewrach bierze udział ponad 47 tysięcy żołnierzy, którzy trenują na 11 poligonach i na Morzu Kaspijskim. Sam zaś w piątek oglądał ćwiczenia na Poligonie Czebarkulskim w rejonie Uralu Południowego, gdzie trenują wspólnie siły Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu.

Z okazji obecności Putina żołnierze przeprowadzili symulowaną bitwę na poligonie. Zaprezentowano pociski balistyczne Iskander oraz Tornado-S. "W wyniku grupowego uderzenia rakietowego trafiono w pozycje operacyjno-taktycznych pocisków i artylerii wroga" - opisał resort obrony Rosji.

Kulminacyjnym punktem pokazu było wystrzelenie dronów. Na pozycje ustawiły się operatorzy nowoczesnej artylerii przeciwlotniczej i laserowej, którzy po chwili otworzyli ogień do bezzałogowców - relacjonowała agencja TASS.

Dron zbliżył się do Putina. Rosja chwaliła się nową bronią

Według reportera Kommerstantu w trakcie pokazu dronowego doszło do nietypowego manewru. "Władimir Putin uważnie obserwował przebieg bitwy. Nie mógł nie zauważyć, jak jeden z dronów oddzielił się od tłumu dronów i powoli zaczął się w jego kierunku poruszać" - podało medium.

Dron został jednak w porę zestrzelony. Jak ustalił korespondent rosyjskiej agencji, wojsko chciało pokazać przywódcy, jak celne i skuteczne są nowe systemy obronne.

"Brałem udział w wielu ćwiczeniach, ale to wszystko miało miejsce przed 2022 rokiem. A te, szczerze mówiąc, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ostatnie cztery lata zmieniły wszystko. Taktykę, uzbrojenie… Właśnie tutaj zbyt dobrze zrozumiałem, że już wkrótce - za dwa, trzy lata - na polu bitwy nie będzie już w ogóle ludzi. Ludzie staną się zbędni" - napisał w komentarzu dla Kommersantu Andriej Kolesnikow.

Źródła: TASS, URA News, Kommersant



