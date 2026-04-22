Rosja zmienia zasady gry, kurek z ropą zakręcony. Cios w Niemcy

Dorota Hilger

Rosja przekieruje oryginalnie zmierzające do Niemiec dostawy ropy z Kazachstanu rurociągiem Przyjaźń - informuje agencja Reutera, powołując się na słowa wicepremiera Aleksandra Nowaka. - Niemcy zdecydowali się zrezygnować z rosyjskiej ropy, więc dadzą sobie radę - skomentował ironicznie polityk. Dostawy zostaną wstrzymane 1 maja.

Prezydent Rosji Władimir Putin na tle instalacji niemieckiej rafinerii ropy naftowej.
Rosja - Niemcy. Kreml wstrzyma dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń

  • Rosja wstrzyma dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem Przyjaźń od 1 maja.
  • Decyzja została uzgodniona z Kazachstanem i jest związana z "możliwościami technicznymi" oraz wcześniejszymi atakami dronów na infrastrukturę.
  • Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy i nowego pakietu sankcji wobec Rosji po zakończeniu naprawy rurociągu.
Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu dostaw ropy do Niemiec wynika z "możliwości technicznych" i została uzgodniona z Kazachstanem. - Niemcy zdecydowali się zrezygnować z rosyjskiej ropy, więc dadzą sobie radę - skomentował.

Wcześniej o braku planowanych na maj dostaw dla Niemców wspomniał także minister energii Kazachstanu. Jak stwierdził, wstrzymanie ma "prawdopodobnie" związek z atakami ukraińskich dronów na rurociąg. 

Rosja uderza w Niemcy. Wstrzyma dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń

Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem Przyjaźń około 43 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dostawy były jednak wielokrotnie przerywane przez uderzenia bezzałogowców na rosyjski odcinek rurociągu.

Zobacz również:

Sybiha: Prezydent Zełenski nie zgadza się na częściowe członkostwo Ukrainy w UE
Świat

Ukraina nie chce "zastępczego członkostwa" w UE. Kulisy negocjacji

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Rurociąg Przyjaźń to największy na świecie tego typu system, łączący Syberię z Europą Środkową. W ostatnich miesiącach znalazł się w centrum uwagi europejskiej opinii publicznej w związku z konfliktem na linii Węgry i Słowacja - Ukraina.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez ukraińskie terytorium został wstrzymany w styczniu w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Konflikt ten skutkował zablokowaniem unijnej pomocy dla Ukrainy. 

We wtorek Wołodymyr Zełenski ogłosił zakończenie naprawy rurociągu, który może wznowić pracę. Dzień później Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Obie decyzje były dotychczas blokowane przez Węgry. 

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Atak dronów na stację rurociągu Przyjaźń w obwodzie samarskim (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Cios w rosyjski eksport ropy. Pożar stacji związanej z rurociągiem Przyjaźń

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
