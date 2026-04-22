Rosja zmienia zasady gry, kurek z ropą zakręcony. Cios w Niemcy

W skrócie Rosja wstrzyma dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem Przyjaźń od 1 maja.

Decyzja została uzgodniona z Kazachstanem i jest związana z "możliwościami technicznymi" oraz wcześniejszymi atakami dronów na infrastrukturę.

Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy i nowego pakietu sankcji wobec Rosji po zakończeniu naprawy rurociągu.

Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu dostaw ropy do Niemiec wynika z "możliwości technicznych" i została uzgodniona z Kazachstanem. - Niemcy zdecydowali się zrezygnować z rosyjskiej ropy, więc dadzą sobie radę - skomentował.

Wcześniej o braku planowanych na maj dostaw dla Niemców wspomniał także minister energii Kazachstanu. Jak stwierdził, wstrzymanie ma "prawdopodobnie" związek z atakami ukraińskich dronów na rurociąg.

Rosja uderza w Niemcy. Wstrzyma dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń

Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem Przyjaźń około 43 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dostawy były jednak wielokrotnie przerywane przez uderzenia bezzałogowców na rosyjski odcinek rurociągu.

Rurociąg Przyjaźń to największy na świecie tego typu system, łączący Syberię z Europą Środkową. W ostatnich miesiącach znalazł się w centrum uwagi europejskiej opinii publicznej w związku z konfliktem na linii Węgry i Słowacja - Ukraina.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez ukraińskie terytorium został wstrzymany w styczniu w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Konflikt ten skutkował zablokowaniem unijnej pomocy dla Ukrainy.

We wtorek Wołodymyr Zełenski ogłosił zakończenie naprawy rurociągu, który może wznowić pracę. Dzień później Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Obie decyzje były dotychczas blokowane przez Węgry.

Źródło: Reuters

