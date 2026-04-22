Rosja zmienia zasady gry, kurek z ropą zakręcony. Cios w Niemcy
Rosja przekieruje oryginalnie zmierzające do Niemiec dostawy ropy z Kazachstanu rurociągiem Przyjaźń - informuje agencja Reutera, powołując się na słowa wicepremiera Aleksandra Nowaka. - Niemcy zdecydowali się zrezygnować z rosyjskiej ropy, więc dadzą sobie radę - skomentował ironicznie polityk. Dostawy zostaną wstrzymane 1 maja.
W skrócie
- Rosja wstrzyma dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem Przyjaźń od 1 maja.
- Decyzja została uzgodniona z Kazachstanem i jest związana z "możliwościami technicznymi" oraz wcześniejszymi atakami dronów na infrastrukturę.
- Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy i nowego pakietu sankcji wobec Rosji po zakończeniu naprawy rurociągu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu dostaw ropy do Niemiec wynika z "możliwości technicznych" i została uzgodniona z Kazachstanem. - Niemcy zdecydowali się zrezygnować z rosyjskiej ropy, więc dadzą sobie radę - skomentował.
Wcześniej o braku planowanych na maj dostaw dla Niemców wspomniał także minister energii Kazachstanu. Jak stwierdził, wstrzymanie ma "prawdopodobnie" związek z atakami ukraińskich dronów na rurociąg.
Rosja uderza w Niemcy. Wstrzyma dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń
Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem Przyjaźń około 43 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
Dostawy były jednak wielokrotnie przerywane przez uderzenia bezzałogowców na rosyjski odcinek rurociągu.
Rurociąg Przyjaźń to największy na świecie tego typu system, łączący Syberię z Europą Środkową. W ostatnich miesiącach znalazł się w centrum uwagi europejskiej opinii publicznej w związku z konfliktem na linii Węgry i Słowacja - Ukraina.
Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez ukraińskie terytorium został wstrzymany w styczniu w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Konflikt ten skutkował zablokowaniem unijnej pomocy dla Ukrainy.
We wtorek Wołodymyr Zełenski ogłosił zakończenie naprawy rurociągu, który może wznowić pracę. Dzień później Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Obie decyzje były dotychczas blokowane przez Węgry.
Źródło: Reuters