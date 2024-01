Historyk Afanasij Nikołajew wpadł na pomysł, by stolicą Rosji przestała być Moskwa. Wytypował inne miasto - Irkuck leżący na Syberii. Swoją propozycję wraz z argumentami przedstawił w liście do Władimira Putina, a Kreml mu odpowiedział. - Nie wydaje mi się, by było to możliwe do zrealizowania - odparł rzecznik Dmitrij Pieskow.