W sobotę władze Warszawy doprowadziły do przejęcia budynku szkoły zajmowanego nielegalnie przez Rosję.

Na teren szkoły dla dzieci rosyjskich dyplomatów przy ul. Kieleckiej na warszawskim Mokotowie wkroczyli stołeczni urzędnicy i policjanci. Działania zakończono po godz. 18.

W Rosji pojawiły się głosy, że odpowiedzią może być zerwanie relacji dyplomatycznych z Polską.

Maria Zacharowa: Rosja ma prawo do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską

- Rosja ma prawo do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, ale ucierpią na tym Rosjanie mieszkający w tym kraju - stwierdziła Maria Zacharowa na antenie rosyjskiej, państwowej telewizji Rossija 1, cytowana przez państwową agencję TASS.

- Możemy działać emocjonalnie, w pośpiechu i, co najważniejsze, mamy do tego prawo. Oni naprawdę od dziesięcioleci zajmują się prowokacjami i doskonale rozumiem każdego, kto mówi: Co nasi ludzie tam robią? Niech zabierają walizki i wracają - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zacharowa przekonywała, że wielu Rosjan wróciło już z Polski do kraju, ponieważ "zostali wydaleni".

Ambasador Rosji: To "centrum" podejmuje decyzje

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew oświadczył w niedzielę, że placówka "jest gotowa na wszelkie decyzje podjęte przez Moskwę po zajęciu budynku rosyjskiej szkoły przez polskie władze".

- Centrum podejmuje decyzje. Niech tak będzie, jak zdecyduje nasze kierownictwo - oświadczył, pytany o ewentualne zerwanie stosunków dyplomatycznych.

Ambasador Rosji w Polsce stwierdził, że szkoła będzie działać dalej, jednak już w innym miejscu.

Andrejew zaznaczył, że 2 maja, kiedy polskie instytucje państwowe wznowią pracę, dyplomaci złożą protest przeciwko przymusowemu zajęciu budynku szkoły.

Żaryn:

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na Twitterze, że "rosyjska propaganda z dużą agresją reaguje na działania władz Warszawy, które doprowadziły do przejęcia budynku szkoły zajmowanego nielegalnie przez Rosję".