"To potwierdza słuszność naszego kursu, zmuszania Rosji do zakończenia wojny poprzez nasilenie sankcji i innych form nacisku" - wskazał prezydent Ukrainy.

Tej kwestii poświęcony jest m.in. szczyt państw NATO w Hadze, który będzie trwał od wtorku do środy. Sojusz formalnie rozważa podniesienie normy wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB, co już wywołało spór wśród państw zrzeszonych. Jednocześnie prezydent USA Donald Trump domaga się podniesienia progu do 5 proc.