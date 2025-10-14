W skrócie Korea Północna mogła otrzymać rosyjskie wsparcie technologiczne przy rozwoju nowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Hwasong-20.

Władze Korei Południowej podejrzewają współpracę techniczną między Moskwą a Pjongjangiem w zakresie zaawansowanych systemów uzbrojenia, w tym okrętów podwodnych.

Od 2022 roku Korea Północna dostarcza Rosji sprzęt wojskowy, a ponad 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy wspiera ją w wojnie na Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Korea Północna mogła skorzystać z pomocy technicznej Rosji przy rozwoju nowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) Hwasong-20, zaprezentowanego podczas niedawnej parady wojskowej - powiedział we wtorek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) Korei Południowej, gen. Dzin Jong Seng.

- Zdolności nuklearne i rakietowe Korei Północnej rosną. Pjongjang pochwalił się rozwojem kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak międzykontynentalne pociski balistyczne i hipersoniczne pociski szybujące podczas zeszłotygodniowej parady wojskowej z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei - mówił Dzin podczas posiedzenia parlamentarnej komisji obrony narodowej.

W trakcie defilady zaprezentowano m.in. nowy pocisk ICBM Hwasong-20 umieszczony na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Państwowa agencja KCNA określiła go jako "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" kraju.

Rosja zbroi Koreę Północną? "To całkiem możliwe"

Dzin, pytany przez posłów, czy Moskwa udzieliła wsparcia technologicznego Pjongjangowi przy rozwoju najnowszego pocisku, odparł, że "jest to całkiem możliwe".

W poniedziałek południowokoreański minister obrony, Ahn Gju Bak, wyraził również przekonanie, że Pjongjang otrzymuje "różne technologie" od Rosji w celu rozwijania programu okrętów podwodnych.

Wcześniej także południowokoreańskie media informowały, że dowództwo wojskowe w Seulu analizuje doniesienia mówiące, iż Rosja mogła w pierwszej połowie 2025 r. przekazać Korei Północnej kluczowe komponenty do budowy okrętów podwodnych z napędem atomowym.

Koreańczycy wspierają Rosjan w prowadzeniu wojny w Ukrainie

Korea Północna wspiera wojskowo Rosję w działaniach przeciwko Ukrainie od 2022 roku, dostarczając przede wszystkim systemy artyleryjskie, amunicję oraz pociski balistyczne.

Na początku września południowokoreański wywiad poinformował, że na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie rozmieszczono ponad 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy, śmierć poniosło dotychczas ok. dwa tysiące z nich.

Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z Knesetu ASSOCIATED PRESS INTERIA.PL