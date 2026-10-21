W skrócie FSB poinformowała o zatrzymaniu niemieckiego obywatela, który miał zdezerterować z ukraińskiej armii.

Według ustaleń służb zatrzymany miał być snajperem i zagranicznym najemnikiem walczącym po stronie Ukrainy.

Mężczyzna wcześniej służył w Bundeswehrze oraz brał udział w misjach w Afganistanie i Somalii.

Rosyjskie służby przekazały, że najemnik został zatrzymany po rzekomej dezercji z powodu nieotrzymania obiecanej zapłaty.

FSB nie podała publicznie danych osobowych zatrzymanego ani dokładnych okoliczności jego zatrzymania.

W ostatnich latach rosyjskie służby informowały o zatrzymaniach i wyrokach więzienia dla osób oskarżanych o działalność najemniczą na rzecz Ukrainy.

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W szeregach ukraińskich sił zbrojnych przeciwko rosyjskiej agresji walczą również cudzoziemcy. Teraz rosyjskie służby specjalne informują o zatrzymaniu niemieckiego snajpera.

Informacje te nie zostały zweryfikowane przez Deutsche Welle, a wiele przekazów rosyjskich mediów i służb państwowych to elementy propagandy, które są częścią wojny informacyjnej Kremla przeciwko Europie.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o zatrzymaniu obywatela Niemiec, który miał zdezerterować z ukraińskich sił zbrojnych.

Jak podała rosyjska państwowa agencja TASS, powołując się na FSB, mężczyzna, który miał służyć jako zagraniczny najemnik i snajper, zdezerterował, ponieważ nie otrzymał obiecanych pieniędzy. Rozważane jest wszczęcie postępowania karnego w sprawie najemnictwa.

Obywatel Niemiec zatrzymany przez FSB. Miał służyć w ukraińskim wojsku

Według rosyjskich służb zatrzymany urodził się w 1976 roku i służył w Bundeswehrze w latach 1996-2010.

Informacji rosyjskich służb specjalnych nie można niezależnie zweryfikować. FSB nie podała, gdzie i w jakich okolicznościach zatrzymano podejrzanego. Nie ujawniono również jego nazwiska ani powodu, dla którego przebywał w Rosji.

Jak informuje agencja AFP, FSB opublikowała nagranie, na którym mężczyzna podczas zatrzymania wypowiada się po niemiecku.

Według rosyjskich służb jako żołnierz Bundeswehry miał w latach 2004-2010 uczestniczyć również w misjach w Afganistanie i Somalii, a po odejściu z niemieckiej armii walczyć jako najemnik w Syrii.

W latach 2016-2018 obywatel Niemiec miał służyć jako snajper w jednej z jednostek obrony terytorialnej ukraińskich sił zbrojnych. Miał działać na linii frontu w obwodzie donieckim, który wówczas był częściowo kontrolowany przez prorosyjskich separatystów. Według FSB w listopadzie 2025 roku ponownie przyjechał do Ukrainy w celach zarobkowych i podpisał trzyletni kontrakt na służbę wojskową.

FSB regularnie informuje o zatrzymaniach. Długoletnie więzienie dla setek osób

W ubiegłym tygodniu FSB poinformowała również o zatrzymaniu obywatela Szwecji, który rzekomo walczył po stronie Ukrainy. Mężczyzna miał być dowódcą jednostki dronów i walczyć u boku ukraińskich wojsk.

Według FSB został zatrzymany podczas nielegalnego przekraczania granicy w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji. Jest podejrzany o planowanie aktów sabotażu i zamachów terrorystycznych na obiekty wojskowe w Rosji.

FSB regularnie informuje o zatrzymaniach osób podejrzanych o przeprowadzanie lub planowanie zamachów i aktów sabotażu na zlecenie ukraińskich bądź zachodnich służb wywiadowczych. Rosyjska służba regularnie ostrzega również swoich obywateli, aby nie dali się werbować do popełniania przestępstw przeciwko państwu rosyjskiemu.

Jak podaje AFP, w ciągu ostatnich czterech lat rosyjskie sądy skazały setki osób na długoletnie kary więzienia, między innymi za zdradę stanu, sabotaż lub szpiegostwo. Skazano i uwięziono również kilku cudzoziemców, którym zarzucano między innymi działalność najemniczą na rzecz Ukrainy.

Dagmara Jakubczak, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



