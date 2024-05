Rosja zatrzymała amerykańskiego żołnierza. Jest oświadczenie armii USA

"Żołnierz armii amerykańskiej, który został zatrzymany w Rosji, podróżował do Władywostoku przez Chiny bez zgody wojska" - poinformowała we wtorek armia USA. Dodano, że chodzi o sierżanta sztabowego Gordona Blacka.

Mężczyzna zaciągnął się do armii jako żołnierz piechoty morskiej w 2008 roku, brał udział w misjach w Iraku i Afganistanie. Ostatnio został przydzielony do Camp Humphreys w Korei Południowej i miał powrócić do Fort Cavazos w Teksasie. Reklama

Amerykański żołnierz zatrzymany w Rosji. Miał okraść kobietę

"Zamiast wrócić do Stanów Zjednoczonych, Black poleciał z Incheon w Republice Korei przez Chiny do Władywostoku w Rosji z powodów osobistych" - przekazała amerykańska armia.

Stwierdzono, że nie ma dowodów na to, że żołnierz planował pozostać w Rosji po zakończeniu urlopu.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że sprawa nie ma podłoża politycznego i nie ma zarzutów o szpiegostwo. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie śledczym.

Sąd we Władywostoku zdecydował, że Black pozostanie w nim co najmniej do 2 lipca.

Prokremlowska gazeta "Izwiestija" podała, że mężczyzna miał pobić swoją dziewczynę, która jest Rosjanką, oraz ukraść jej pieniądze i alkohol.

Amerykański żołnierz zatrzymany w Rosji. Oświadczenie armii USA

Pierwsza o aresztowaniu funkcjonariusza poinformowała stacja NBC News. Portal CNN, również powołujący się na amerykańskich urzędników, podał, że ambasada USA w Moskwie zwróciła się o dostęp konsulatu do żołnierza i poinformowała jego rodzinę o zatrzymaniu.

Nie jest to pierwszy Amerykanin zatrzymany na terenie Rosji. Do zatrzymanych obywateli USA należy m.in. reporter "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, który trafił do aresztu w marcu ubiegłego roku. Reklama

Wśród zatrzymanych znalazł się także inny żołnierz piechoty morskiej - Paul Whelan. Mundurowego aresztowano w 2018 roku. Według rządu Stanów Zjednoczonych zarówno Gershkovich, jak i Whelan byli bezprawnie przetrzymywani.

Źródła: Reuters, Moscow Times, NBC News

-----

