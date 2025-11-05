Rosja zapowiada pomoc Wenezueli. W grze pociski nuklearne

Anna Nicz

Oprac.: Anna Nicz

Moskwa informuje o dostarczeniu Wenezueli systemów obronnych Pancyr-S1 i Buk-M2E i ostrzega, że pomocy militarnej może być więcej. W grę wchodzą rakiety przenoszące pociski nuklearne. Na te działania reagują Stany Zjednoczone, kierując na Karaiby największy lotniskowiec świata.

Nicolas Maduro (z lewej) prosił Rosję o wsparcie wojskowe
Nicolas Maduro (z lewej) prosił Rosję o wsparcie wojskoweMARCELO GARCIA / VENEZUELAN PRESIDENCY/ ALEXEI BABUSHKIN / POOLAFP

Rosja utrzymuje, że niedawno dostarczyła do Caracas samolotem transportowym Ił-76 systemy obrony powietrznej Pancyr-S1 i Buk-M2E oraz ostrzega Stany Zjednoczone, że gotowa jest wysłać tam zaawansowane rakiety balistyczne Oresznik, które mogą przenosić głowice nuklearne i pociski manewrujące Kalibr.

Poinformował o tym w środę TheWarZone, amerykański portal zajmujący się obronnością.

Wenezuela. Kreml wysłał broń

Portal TheWarZone powołał się na najnowsze zdjęcia satelitarne, które dowodzą rozmieszczenia w pobliżu Caracas systemu Buk-M2E oraz na wypowiedź Aleksieja Żurawlowa, pierwszego wiceprzewodniczącego komisji obrony rosyjskiego parlamentu.

Ten ostatni we wtorek oznajmił, że Kreml wysłał na Karaiby zaawansowaną broń i że również nie widzi przeszkód w dostarczaniu Wenezueli nowych rozwiązań, takich jak hipersoniczne rakiety Oresznik czy pociski Kalibr, które - według zapewnień Kremla są - niemożliwe do przechwycenia.

    Moskwa miała już także wyposażyć wenezuelski siły zbrojne w samobieżne przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie Pancyr-S1.

    Jednak Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) powątpiewa, aby Rosja była w stanie wysłać na Karaiby tak zaawansowaną broń. W minionym tygodniu szef tej służby Wasyl Maluk powiedział, że prawie połowa rosyjskich systemów Pancyr, które rzekomo już znajdują się w Wenezueli, została zniszczona od początku 2025 r.

    A biorąc pod uwagę, że do transportu przez Atlantyk systemów takich jak Oresznik lub Kalibr Rosja musiałaby użyć ciężkiego samolotu wojskowego An-124 Rusłan, byłby on łatwy do wykrycia, a co za tym idzie - równie łatwym celem dla amerykańskich pocisków.

    Wenezuela prosi Rosję o pomoc

    O pomoc wojskową do Rosji zwrócił się wenezuelski dyktator Nicolas Maduro. Prosił właśnie o systemy obrony powietrznej i co najmniej 14 zestawów pocisków rakietowych - poinformował w zeszłym tygodniu "Washington Post". Według tej gazety o podobną pomoc Maduro poprosił również Chiny i Iran.

    Specjalizujący się w sprawach wojskowych portal Defense Express porównał w środę obecną sytuację do operacji Związku Sowieckiego o kryptonimie Anadyr z 1962 r. Wówczas Moskwa potajemnie rozmieściła ponad 40 wyrzutni rakiet balistycznych i 40 tys. żołnierzy na Kubie. Stany Zjednoczone odpowiedziały blokadą wyspy i zmusiły do odwrotu 85 sowieckich okrętów płynących w jej kierunku.

      Również obecnie, niezrażone pogróżkami Rosji, Stany Zjednoczone wzmacniają swoją militarną obecność na Karaibach, dokąd płynie największy na świecie okręt, amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford - napisał w poście na platformie X rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Po opuszczeniu Morza Śródziemnego lotniskowiec właśnie przecina Atlantyk.

      W środę, cytowany przez agencję Reutera, wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział, że ta amerykańska ekspansja wojskowa na Karaibach jest nieuzasadniona i powoduje napięcia w regionie. Rosyjski urzędnik nie wspomniał o transportach rosyjskiego sprzętu wojskowego dostarczanego reżimowi Maduro.

      Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę w wywiadzie dla telewizji CBS, że dni przywódcy Wenezueli Maduro są policzone. Pytany o to, czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z tym krajem, odparł, że "wątpi" i "nie sądzi". Dodał zarazem, że Wenezuela "traktuje USA bardzo źle, nie tylko w sprawie przemytu narkotyków, ale też wysyłania nielegalnych imigrantów". Kiedy prowadząca rozmowę dziennikarka zapytała, dlaczego w region Karaibów został skierowany największy amerykański lotniskowiec wraz z grupą uderzeniową, Trump odparł, że "gdzieś musi być". W podobnie niejednoznaczny sposób odpowiedział na sugestię, że przysłanie lotniskowca i gromadzenie sił wokół Wenezueli sugeruje plan przeprowadzenia szerszej operacji wojskowej.

