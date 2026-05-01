Rosja zaniepokojona manewrami w pobliżu Królewca. "Wyraźnie są nieświadomi"

Patryk Idziak

Rosja oskarża NATO i unijnych liderów o próbę blokowania Morza Bałtyckiego. - Wyraźnie nie są świadomi ryzyka militarno-politycznego dla swoich krajów - powiedział w wywiadzie dla Ria Nowosti rosyjski ambasador specjalny Artem Bułatow. Pod koniec kwietnia Moskwa zaczęła sygnalizować obawy o bezpieczeństwo obwodu królewieckiego, leżącego między Polską a Litwą.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Żołnierze NATO w mundurach na wybrzeżu Bałtyku, okręt wojskowy na morzu, mapa regionu z Królewcem.
Zdj. ilustracyjne. Żołnierze podczas manewru NATO "Steadfast Dart 26" na wybrzeży BałtykuDeepState Map; CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Rosja oskarża NATO i unijnych liderów o próbę blokowania Morza Bałtyckiego oraz ostrzega przed ryzykiem militarno-politycznym dla ich krajów.
  • Według rosyjskich przedstawicieli, ćwiczenia Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF) mają na celu testowanie mechanizmów kontroli i blokowania żeglugi na Morzu Bałtyckim.
  • W rosyjskich przekazach pojawia się niepokój o bezpieczeństwo obwodu królewieckiego oraz powtarzana narracja o zagrożeniu ze strony NATO.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według przedstawiciela Kremla państwa NATO i Unii Europejskiej przygotowują się do testowania mechanizmów ograniczających żeglugę na Morzu Bałtyckim oraz części północnego Atlantyku.

Chodzi o ćwiczenia Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF) - wielonarodowych wojsk pod przywództwem Wielkiej Brytanii, które zasila także Litwa - oraz coroczne międzynarodowe manewry NATO na Bałtyku (BALTOPS).

Rosja. Dyplomata ostrzega przed próbą blokowania żeglugi na Morzu Bałtyckim

- Celem (tych ćwiczeń - red.) jest przetestowanie jednostronnych mechanizmów kontroli i międzynarodowego blokowania żeglugi na Morzu Bałtyckim, co może być następnie wykorzystywane przez Unię Europejską i NATO na strategicznie ważnych obszarach oceanu do wyrządzania szkód wybranym "niepożądanym" krajom - ocenił ambasador specjalny Rosji Artem Bułatow.

Dyplomata przekazał, że Moskwa i jej partnerzy zamierzają przeciwdziałać ograniczaniu wolności żeglugi w regionie. Ostrzegł ponadto przed wypowiedziami sugerującymi agresywną postawę NATO wobec Rosji.

- Traktujemy takie publiczne wypowiedzi bardzo poważnie. Niestety, nie można tego samego powiedzieć o autorach takich samobójczych taktycznych "konstrukcji", którzy wyraźnie nie są świadomi (...) ryzyka militarno-politycznego dla swoich krajów - powiedział Bułatow.

Zobacz również:

Wielka Brytania chce stworzyć sojusz europejskich sił morskich
Świat

10 państw tworzy nowy sojusz. Chcą móc przeciwstawić się Rosji

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

Obwód królewiecki strategicznym punktem dla Rosji

Niepokój związany z działaniami militarnymi w pobliżu obwodu królewieckiego wyrażał w zeszłym tygodniu także wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksander Gruszko. Ocenił, że ćwiczenia JEF obejmują scenariusze symulujące izolację enklawy Rosji między Polską a Litwą.

- NATO celowo zmierza ku większej konfrontacji w tej części Europy - mówił w rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami.

Wcześniej Nikołaj Patruszew, asystent Władimira Putina, poinformował, że blokada obwodu królewieckiego może przerodzić się w szerszy konflikt Rosji z NATO. W przekazach propagandowych wielokrotnie grożono również Polsce.

Co istotne, w latach poprzedzających pełnoskalową inwazję na Ukrainę propagandyści i rosyjscy urzędnicy również wskazywali NATO jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju. Narracja ta jest zatem powtarzającą się argumentacją dla działań zbrojnych prowadzonych przez Rosję.

Źródła: Ria Nowosti, Kyiv Post

Zobacz również:

Drony zaatakowały rosyjski port w Tuapse
Wojna w Ukrainie

Drony uderzyły w ważną rosyjską rafinerię. Nieprzerwana seria ataków

Patryk Idziak
Patryk Idziak
Jawność płac. Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" zapowiada, co się zmieniPolsat News

Najnowsze