W skrócie Od 1 lipca zostanie tymczasowo zawieszony ruch osób, pojazdów, towarów i ładunków na wybranych kolejowych przejściach granicznych Rosji z Finlandią, Łotwą i Estonią.

Nie podano powodu decyzji o zamknięciu przejść ani informacji, jak długo potrwają ograniczenia.

Estonia już wcześniej ograniczyła godziny otwarcia oraz dostępność kilku przejść granicznych z Rosją z powodu incydentów i prowokacji na granicy.

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Rosyjski rząd poinformował, że od środy 1 lipca tymczasowo zawieszony zostanie transport osób, pojazdów, towarów i ładunków na wybranych kolejowych przejściach granicznych z Finlandią, Łotwą i Estonią.

Na granicy z Finlandią zamknięte zostaną przejścia graniczne w miejscowościach Wyborg (obwód leningradzki), Wiartsila (Karelia), Swietogorsk (obwód leningradzki) oraz przejście Petersburg-Fiński.

Z kolei na granicy z Estonią decyzja obejmie przejście graniczne w Peczorach w obwodzie pskowskim, a na granicy z Łotwą przejście w Pytałowie.

Nie wiadomo co jest przyczyną decyzji Moskwy, ani jak długo zamknięte pozostaną przejścia graniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma oficjalnie poinformować o niej Helsinki, Rygę i Tallin.

Rosja zamyka przejścia graniczne. Estonia wprowadziła ograniczenia

W lutym Estonia zdecydowała się wprowadzić ograniczenia na jedynych dwóch samochodowych przejściach granicznych z Rosją - w Luhamaa i Koidula w południowo wschodniej części kraju. Ograniczenie polega na tym, że przejścia czynne są jedynie 12 godzin na dobę - od 7 do 19.

Decyzja została podjęta w związku z rosyjskimi prowokacjami. Przykładowo pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy graniczni mieli przekroczyć linię kontrolną na rzece Narwie i zejść na falochron po estońskiej stronie granicy. Przy granicy z Estonią mieli pojawiać się również niezidentyfikowani umundurowani i uzbrojeni mężczyźni.

W ubiegłym miesiącu Estonia przedłużyła do końca sierpnia ograniczenia na przejściach granicznych. Rozszerzono je również na piesze przejście graniczne w Narwie. Od połowy czerwca skrócono również godziny otwarcia przejścia przez most graniczny do rosyjskiego Iwanogorodu.





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