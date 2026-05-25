W skrócie Rosja planuje wprowadzić znaczne ograniczenia w ruchu lotniczym nad Moskwą i centralną Rosją z powodu rosnącego zagrożenia atakami dronów.

Zakaz lotów dotyczyć ma przestrzeni powietrznej od 0 do 5100 metrów z wyjątkami dla wybranych operacji, takich jak loty pasażerskie, medyczne i związane z kontraktami państwowymi.

Władze rosyjskie decyzję tłumaczą nasileniem ataków dronów w rejonie Moskwy oraz zwiększoną retoryką i ćwiczeniami wojskowymi w odpowiedzi na działania Ukrainy i Zachodu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosja przygotowuje się do wprowadzenia jednych z największych ograniczeń w ruchu lotniczym od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

Jak informuje Międzyregionalna Organizacja Publiczna Pilotów i Właścicieli Statków Powietrznych (AOPA), już na początku czerwca nad Moskwą i znaczną częścią centralnej Rosji może zostać zamknięta przestrzeń powietrzna dla większości lotów cywilnych.

Rosja zamyka niebo nad Moskwą. Wyjątki tylko dla wybranych lotów

Zgodnie z zapowiedziami zakaz obejmie loty na wysokościach od 0 do 5100 metrów w Moskiewskiej Strefie Powietrznej. Ograniczenia mają objąć nie tylko samą stolicę, ale również korytarze powietrzne prowadzące w kierunku granicy z Białorusią oraz regionów Petersburga, Jekaterynburga i Samary.

Choć oficjalny komunikat NOTAM ma zostać opublikowany w najbliższych dniach, rosyjskie środowisko lotnicze już mówi o decyzji bez precedensu od dekad.

Wyjątki od zakazu przewidziano jedynie dla wybranych operacji. Nadal będą mogły odbywać się regularne i czarterowe loty pasażerskie do i z lotnisk, a także loty medyczne, sanitarne, związane z monitoringiem infrastruktury czy realizacją kontraktów państwowych.

Ataki dronów coraz bliżej Moskwy. Kreml sięga po groźby

Decyzja Kremla pojawia się w momencie, gdy rosyjskie władze coraz częściej mierzą się z atakami dronów daleko od linii frontu. Moskwa i obwód moskiewski od miesięcy regularnie informują o kolejnych nalotach bezzałogowców. W nocy z 16 na 17 maja region miał stać się celem jednej z największych operacji dronowych od początku wojny.

Ukraińskie źródła twierdziły później, że celem ataków były m.in. rosyjskie rafinerie oraz zakłady powiązane z przemysłem obronnym.

W ostatnich tygodniach Rosja wyraźnie zaostrzyła również retorykę wobec Ukrainy i Zachodu. Kreml niespodziewanie ogłosił ćwiczenia z użyciem broni nuklearnej, które - według analityków - miały być demonstracją siły wobec państw wspierających Kijów.

Dodatkowe napięcie wywołało także ostrzeżenie rosyjskiego MSZ skierowane do cudzoziemców oraz pracowników placówek dyplomatycznych w Kijowie. Moskwa zapowiedziała możliwość przeprowadzenia "systemowych uderzeń" na ukraiński przemysł zbrojeniowy.

Źródło: Unian





"Zarzuty kieruję wobec służb specjalnych". Przydacz o interwencji w domu rodzinnym prezydenta Polsat News Polsat News