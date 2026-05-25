Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja zamyka niebo nad Moskwą. Bezprecedensowe ograniczenia do końca wojny

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Rosja szykuje bezprecedensowe ograniczenia w ruchu lotniczym nad Moskwą i centralną częścią kraju. Powodem mają być narastające zagrożenia związane z atakami dronów oraz obawy o bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury. Nowe zasady mogą wejść w życie już na początku czerwca i obowiązywać aż do zakończenia wojny.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Samolot wykonujący akrobację nad rzeką w pobliżu Kremla i statku wycieczkowego w Moskwie.
Władze szykują zakaz lotów nad Moskwą do końca wojnyPixabay.commateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja planuje wprowadzić znaczne ograniczenia w ruchu lotniczym nad Moskwą i centralną Rosją z powodu rosnącego zagrożenia atakami dronów.
  • Zakaz lotów dotyczyć ma przestrzeni powietrznej od 0 do 5100 metrów z wyjątkami dla wybranych operacji, takich jak loty pasażerskie, medyczne i związane z kontraktami państwowymi.
  • Władze rosyjskie decyzję tłumaczą nasileniem ataków dronów w rejonie Moskwy oraz zwiększoną retoryką i ćwiczeniami wojskowymi w odpowiedzi na działania Ukrainy i Zachodu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosja przygotowuje się do wprowadzenia jednych z największych ograniczeń w ruchu lotniczym od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

Jak informuje Międzyregionalna Organizacja Publiczna Pilotów i Właścicieli Statków Powietrznych (AOPA), już na początku czerwca nad Moskwą i znaczną częścią centralnej Rosji może zostać zamknięta przestrzeń powietrzna dla większości lotów cywilnych.

Rosja zamyka niebo nad Moskwą. Wyjątki tylko dla wybranych lotów

Zgodnie z zapowiedziami zakaz obejmie loty na wysokościach od 0 do 5100 metrów w Moskiewskiej Strefie Powietrznej. Ograniczenia mają objąć nie tylko samą stolicę, ale również korytarze powietrzne prowadzące w kierunku granicy z Białorusią oraz regionów Petersburga, Jekaterynburga i Samary.

Choć oficjalny komunikat NOTAM ma zostać opublikowany w najbliższych dniach, rosyjskie środowisko lotnicze już mówi o decyzji bez precedensu od dekad.

Wyjątki od zakazu przewidziano jedynie dla wybranych operacji. Nadal będą mogły odbywać się regularne i czarterowe loty pasażerskie do i z lotnisk, a także loty medyczne, sanitarne, związane z monitoringiem infrastruktury czy realizacją kontraktów państwowych.

Ataki dronów coraz bliżej Moskwy. Kreml sięga po groźby

Decyzja Kremla pojawia się w momencie, gdy rosyjskie władze coraz częściej mierzą się z atakami dronów daleko od linii frontu. Moskwa i obwód moskiewski od miesięcy regularnie informują o kolejnych nalotach bezzałogowców. W nocy z 16 na 17 maja region miał stać się celem jednej z największych operacji dronowych od początku wojny.

Ukraińskie źródła twierdziły później, że celem ataków były m.in. rosyjskie rafinerie oraz zakłady powiązane z przemysłem obronnym.

Zobacz również:

Kilkanaście lotnik w Rosji sparaliżowanych w wyniku ukraińskiego ataku
Wojna w Ukrainie

Setki maszyn pojawiły się nad Rosją. Lotniska sparaliżowane

Patryk Idziak
Patryk Idziak

W ostatnich tygodniach Rosja wyraźnie zaostrzyła również retorykę wobec Ukrainy i Zachodu. Kreml niespodziewanie ogłosił ćwiczenia z użyciem broni nuklearnej, które - według analityków - miały być demonstracją siły wobec państw wspierających Kijów.

Dodatkowe napięcie wywołało także ostrzeżenie rosyjskiego MSZ skierowane do cudzoziemców oraz pracowników placówek dyplomatycznych w Kijowie. Moskwa zapowiedziała możliwość przeprowadzenia "systemowych uderzeń" na ukraiński przemysł zbrojeniowy.

Źródło: Unian

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w tle ostrzelana rosyjska rafineria; (kolaż: M.Piasecka/Interia)
Wojna w Ukrainie

Ameryka straciła "bat na Ukrainę". Trump już nie uchroni Rosji przed ukraińską furią

Jolanta Kamińska
Jolanta Kamińska


"Zarzuty kieruję wobec służb specjalnych". Przydacz o interwencji w domu rodzinnym prezydentaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze