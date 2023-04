Rosyjskie media podają, że kolejka ustawiła się przed kantorem na ulicy Puszkina w pobliżu Dworca Moskiewskiego. Jak przekazano, w kolejce miało stać około 30 osób. Rosjanie, by wejść do środka musieli czekać około 30 minut. Powiadomiono, że było to jedyne miejsce, w którym w piątek odnotowano kolejki, pozostałe kantory w mieście miały nie być tak oblegane.

"W kantorze sprzedają dolary za 80,5 rubla za sztukę, a euro za 88 rubli. Gdy ktoś kupi więcej niż 200 sztuk na raz, to kurs wzrasta o 20 kopiejek" - podał lokalny portal.

Rosja. Minister finansów: Rubel ma mieć tendencję do umacniania się

Rubel traci nie tylko ze względu na wojnę i sankcje, ale także dlatego, że zachodnie firmy sprzedają swoje aktywa i rezygnują z zaplanowanych wcześniej inwestycji. Rosyjska waluta ostatni raz tak słaba była w połowie kwietnia 2022 roku. W piątek kurs euro wzrósł do 90 rubli, a dolara do 82 rubli.

W ocenie rosyjskiego ministra finansów Antona Siłuanowa na kurs rubla wpływa sytuacja na świecie. Zapewnił, że niebawem ma nastąpić "wzmocnienie ze względu na wzrost cen nośników energii".

Jak zapowiedział, rubel ma mieć już teraz "tendencję do umacniania się".