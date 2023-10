Informacje o wybryku zwierząt pojawiły się kilka miesięcy temu, a do niefortunnego zdarzenia miało dojść w październiku 2022 roku . To wtedy 42 norweskie renifery przeszły przez granicę norwesko-rosyjską i w obwodzie murmańskim przez kilkadziesiąt dni miały żywić się tamtejszymi porostami.

Wszystko działo się na terenie parku narodowego Pasvik, znajdującego się na granicy Rosji, Norwegii i Finlandii. To właśnie pracownicy jego rosyjskiej części zauważyli zwierzęta.

Na początku roku, w styczniu, zostały one następnie zwrócone Norwegom, a Rosjanie rozpoczęli szacunki, jak długo renifery były po ich stronie oraz jak wielkie szkody wyrządziły. Miały tam przebywać ponad dwa miesiące, w związku z czym Rosjanie zdecydowali o zwróceniu się do strony norweskiej z żądaniem odszkodowania w wysokości 47 mln koron norweskich (około 18,5 mln zł).

Sprawa norweskich reniferów. Zacharowa w ostrych słowach

Z 42 reniferów co najmniej 40 miało wrócić do Norwegii - podaje portal belsat.eu. Rosyjskie władze i media przekazują, jakoby miały one zostać poddane ubojowi w obawie przez ponownym powrotem na rosyjskie terytorium.