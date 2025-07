Rosja zacieśnia relację z sojusznikiem. Przełomowa decyzja po wielu latach

Rosja wznawia bezpośrednie loty pasażerskie z Moskwy do Pjongjangu, co ma być symbolicznym znakiem zacieśniania współpracy między tymi krajami.

Informacje o rozpoczęciu realizowania bezpośrednich lotów pasażerskich do Pjongjangu przekazały rosyjskie władze. Rejsy mają wystartować już w niedzielę .

Jak czytamy, pierwszy samolot pasażerski ma wystartować z rosyjskiego lotniska Moskwa-Szeremietiewo o godzinie 19 (godz. 18 czasu polskiego). Z kolei lot powrotny do Rosji ma odbyć się we wtorek. Media donoszą, że lot boeingiem 777-200ER potrwa osiem godzin. Maszyna ta może przewozić 440 pasażerów.

Prorosyjska agencja Ria Nowosti dodaje, że ceny biletów lotniczych na tę trasę zaczynają się od 44 700 rubli , co w przeliczeniu na polską walutę daje około 2041 zł . Bilety na pierwszy od lat rejs do Pjongjangu z Moskwy miały się szybko wyprzedać.

Wznowienie bezpośrednich lotów między stolicami to kolejny sygnał na to, że Władimir Putin i Kim Dzong Un zacieśniają współpracę między krajami .

"Jedynym bezpośrednim połączeniem lotniczym między Rosją a Koreą Północną (do tej pory - red.) były loty północnokoreańskiego przewoźnika Air Koryo do Władywostoku na dalekim wschodzie Rosji trzy razy w tygodniu" - informuje Reuters.

Z Moskwy do Pjongjangu w kilka godzin. Najpierw "budowanie popytu"

Rosyjska Agencja Transportu lotniczego Rosawiacja zgodziła się, aby loty z Moskwy do Pjongjangu odbywały się dwa razy w tygodniu, a rejsy będą obsługiwane przez rosyjską linię lotniczą Nordwind Airlines .

Jednak początkowo samoloty nie będą latać do Korei Północnej z taką częstotliwością - przez jakiś czas ze stolicy Rosji do Pjongjangu będzie można dostać się boeingiem wyłącznie raz w miesiącu . Jak czytamy, celem jest "budowanie stabilnego popytu" .

Dotychczas do północnokoreańskiej stolicy można było dotrzeć z Moskwy pociągiem , a podróż zajmowała 10 dni. To połączenie kolejowe zostało wznowione w czerwcu tego roku po tym, jak od 2020 roku było zawieszone z powodu pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, Korea Północna, będąca sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, wysłała ponad 10 tys. żołnierzy na front w Ukrainie, aby walczyli po stronie Moskwy. Co więcej, według licznych medialnych doniesień Kim Dzong Un przesyła do kraju Władimira Putina broń i amunicję, co pozwala Rosji na kontynuowanie walk.