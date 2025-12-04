Roskomnadzor (Rosyjska Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej) zablokował dostęp do Snapchata na terytorium Rosji.

Urząd uzasadnia, że platforma jest wykorzystywana do organizowania i przeprowadzania działań terrorystycznych w Rosji oraz werbowania ich wykonawców.

Rosja. Roskomnadzor blokuje dostęp do Snapchata

Snapchat to amerykańska aplikacja mobilna do wymiany wiadomości z dołączonymi zdjęciami i filmami wideo. Charakterystyczną cechą platformy jest to, że wysłane wiadomości, zdjęcia i filmy znikają po kilku sekundach lub po 24 godzinach (zależnie od opcji).

"Zgodnie z zasadami scentralizowanego zarządzania publiczną siecią łączności Roskomnadzor podjął działania w celu zablokowania usługi 10 października 2025 roku" - przekazano w komunikacie urzędu.

Dodano, że aplikacja jest wykorzystywana do "organizowania i przeprowadzania działań terrorystycznych na terytorium kraju, werbowania ich wykonawców, a także do popełniania oszustw i innych przestępstw przeciwko Rosjanom".

Źródło: RIA Nowosti, Interia

