Rosja "wzywa do dialogu". Chce powstrzymać Turcję przed operacją w Syrii

Oprac.: Marta Stępień Świat

- Rosja w Astanie wezwała Turcję do powstrzymania się od operacji lądowej na pełną skalę w północno-wschodniej Syrii - poinformował po spotkaniu przedstawiciel Kremla w Syrii Aleksandr Ławrientiew. - Tureckie siły zbrojne użyją przeciw kurdyjskim bojownikom czołgów i wojsk lądowych tak szybko, jak to możliwe - mówił we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i prezydent Rosji Władimir Putin / PAVEL GOLOVKIN / POOL / AFP