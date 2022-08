Rosja: Wypadek w obwodzie uljanowskim. Nie żyje 16 osób

W obwodzie uljanowskim na zachodzie Rosji doszło do wypadku. Minibus zderzył się z ciężarówką. Zginęło 16 osób, a trzy zostały przewiezione do szpitala. Jak podały służby ratownicze, wszystkie ofiary to obywatele Kazachstanu.

