Ustawa dotycząca wycofania się z konwencji pojawiła się bazie danych niższej izby rosyjskiego parlamentu w poniedziałek. Rząd przedstawił projekt w tej sprawie prezydentowi Władimirowi Putinowi, który następnie przedłożył go Dumie Państwowej. Zgodnie z uzasadnieniem, powodem decyzji jest fakt, że od 2023 r. Rosja nie posiada swojego przedstawiciela w Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom, ponieważ Rada Europy zablokowała proces wyboru członka Komitetu, który miałby reprezentować Rosję.

Wniosek o wycofanie się z europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom będzie musiał zostać teraz przyjęty przez rosyjski parlament, a następnie ostatecznie podpisany przez prezydenta Władimira Putina. Jeśli do tego dojdzie, Rosja oficjalnie przestanie być sygnatariuszem konwencji.

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu została podpisana 26 listopada 1987 r. Rosja przystąpiła do niej 28 lutego 1996 r.

Rosja planuje wycofać się z konwencji. "Przyznanie się do winy"

"Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, gdzie życie i godność człowieka nic nie znaczą" - skomentował ruch Moskwy minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha na platformie X.

"Ten krok jest w rzeczywistości przyznaniem się do winy - do systematycznych tortur i prób uniknięcia odpowiedzialności za poważne naruszenia praw człowieka" - dodał.

Rosjanie są od początku wojny oskarżani są o stosowanie tortur wobec ukraińskich jeńców wojennych oraz cywilów. Kreml zaprzecza jednak tym oskarżeniom.

