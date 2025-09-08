Rosja wycofuje się z międzynarodowej konwencji. "Przyznanie się do winy"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rosja planuje wycofać się z europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu - poinformowały rosyjskie media. Projekt ustawy w tej sprawie przedłożył w Dumie Państwowej Władimir Putin.

Prezydent Rosji Władimir Putin
Prezydent Rosji Władimir PutinAlexander KAZAKOV / POOLAFP

Ustawa dotycząca wycofania się z konwencji pojawiła się bazie danych niższej izby rosyjskiego parlamentu w poniedziałek. Rząd przedstawił projekt w tej sprawie prezydentowi Władimirowi Putinowi, który następnie przedłożył go Dumie Państwowej. Zgodnie z uzasadnieniem, powodem decyzji jest fakt, że od 2023 r. Rosja nie posiada swojego przedstawiciela w Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom, ponieważ Rada Europy zablokowała proces wyboru członka Komitetu, który miałby reprezentować Rosję.

Zobacz również:

Europejscy przywódcy komentują rosyjski atak na Kijów
Ukraina - Rosja

Europa reaguje na rosyjski atak. "Kreml chce wojny"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Wniosek o wycofanie się z europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom będzie musiał zostać teraz przyjęty przez rosyjski parlament, a następnie ostatecznie podpisany przez prezydenta Władimira Putina. Jeśli do tego dojdzie, Rosja oficjalnie przestanie być sygnatariuszem konwencji.

    Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu została podpisana 26 listopada 1987 r. Rosja przystąpiła do niej 28 lutego 1996 r.

    Rosja planuje wycofać się z konwencji. "Przyznanie się do winy"

    "Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, gdzie życie i godność człowieka nic nie znaczą" - skomentował ruch Moskwy minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha na platformie X.

    "Ten krok jest w rzeczywistości przyznaniem się do winy - do systematycznych tortur i prób uniknięcia odpowiedzialności za poważne naruszenia praw człowieka" - dodał.

    Rosjanie są od początku wojny oskarżani są o stosowanie tortur wobec ukraińskich jeńców wojennych oraz cywilów. Kreml zaprzecza jednak tym oskarżeniom.

    Zobacz również:

    Władimir Putin ma się domagać wycofania zarzutów Międzynarodowego Trybunału Karnego
    Ukraina - Rosja

    Tego żąda Putin. Włoskie media o "korytarzowych szeptach" z Kremla

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" po zatrzymaniu Polaka: Białoruskie służby to odczująPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze