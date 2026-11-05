Bliski Wschód

Bliski Wschód

Rosja wspiera wroga Stanów Zjednoczonych. Media o sporej dostawie

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Rosja zgodziła się dostarczyć 90 wyrzutni zaawansowanych pocisków kierowanych Iranowi - przekazał "Financial Times". Według informacji dziennika jest to broń wykorzystywana przez Rosjan na wojnie z Ukrainą. Jak oceniono, świadczy to o militarnym wsparciu Teheranu, mimo znacznych potrzeb armii rosyjskiej.

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Cztery rakiety z rosyjską flagą oraz mężczyzna w garniturze; zdjęcie ilustrujące współpracę wojskową Rosji i Iranu.
Rosja przekaże Iranowi 90 pocisków; zdj. ilustracyjneContributor / Sefa Karacan / Anadolu AgencyGetty Images

W skrócie

  • Rosja zgodziła się dostarczyć Iranowi 90 wyrzutni zaawansowanych pocisków kierowanych, wykorzystywanych przez rosyjskie siły w trwającej wojnie w Ukrainie.
  • Dokumenty, do których dotarł Financial Times, wskazują, że Iran jest odbiorcą wyrzutni przeznaczonych do montażu na śmigłowcach bojowych.
  • Współpraca militarna Rosji z Iranem obejmuje także pomoc przy pociskach naddźwiękowych, wyrzutniach przeciwlotniczych oraz wymianę informacji o broni jądrowej.
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Wyrzutnie są przystosowane do przenoszenia rosyjskiego lekkiego wielozadaniowego pocisku kierowanego - precyzyjnej broni zdolnej do rażenia poruszających się celów. Pocisk ten, zaprezentowany po raz pierwszy w 2021 r., jest wykorzystywany przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie.

Gazeta zapoznała się z dokumentami zawierającymi zapis o eksporcie wyrzutni przeznaczonych do montażu na śmigłowcach. Odbiorcę oznaczono kryptonimem, który w rosyjskich dokumentach obronnych odnosi się do Iranu.

Informacja o tym zamówieniu - dotychczas nieujawniana - pokazuje intensyfikację współpracy wojskowej od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Według przedstawicieli zachodnich służb wywiadowczych partnerstwo między Rosją a Iranem pogłębiło się jeszcze bardziej w trakcie tegorocznego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Przeczy to niedawnym twierdzeniom prezydenta USA Donalda Trumpa, jakoby Moskwa robiła "bardzo niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek", by wesprzeć Iran - zauważył brytyjski dziennik.

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"Financial Times" już wcześniej informował, że Rosja pomagała Iranowi w pracach nad naddźwiękowymi pociskami manewrującymi, sprzedała Teheranowi przenośne naramienne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych, a także wymieniała z Teheranem informacje, które mogą mieć znaczenie w kontekście konstrukcji broni jądrowej.

"Świadczy to o gotowości Rosji do dalszego zaopatrywania Iranu - nawet w obliczu własnych potrzeb wojennych" - oceniła w rozmowie z "FT" Nicole Grajewski, ekspertka z think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

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Rosja balansuje na cienkiej granicy, dbając o to, by jej wsparcie dla Iranu nie zakłóciło innych relacji - w tym tych z pozostałymi krajami Bliskiego Wschodu oraz ze Stanami Zjednoczonymi.

Dlatego wsparcie udzielone Iranowi jest wprawdzie użyteczne z operacyjnego punktu widzenia, ale "nie jest czynnikiem, który mógłby całkowicie odmienić przebieg wojny" - oceniła Hanna Notte z James Martin Center for Nonproliferation Studies, amerykańskiej organizacji zajmującej się kwestiami proliferacji broni masowego rażenia.

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