Rosja w strachu. Podejrzane eksplozje na Bałtyku, ruszają masowe inspekcje

Ponad trzy miliardy rubli (niemal 39,5 miliona dolarów) zamierza przeznaczyć państwowa firma Rosmorport na inspekcję statków dokujących w nadbałtyckich portach należących do Rosji. To pokłosie - jak określa The Moscow Times - serii eksplozji na tankowcach.