Pojawiają się informacje, że w trakcie zdarzenia ranna została jedna osoba. Mężczyzna miał odmówić hospitalizacji.

Rosyjska propaganda: Samochód Cyryla był wtedy w innym miejscu

Nie wiadomo, czy w trakcie zdarzenia w samochodzie znajdował się patriarcha. Według rosyjskiego portalu Interfax, nie tylko patriarchy nie było w samochodzie, ale i jego samochód nie brał udziału w wypadku.

Według rosyjskiej propagandy, w tym czasie samochód marki Aurus Cyryla znajdował się nieopodal Kremla pod Soborem Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl otwarcie poparł rosyjską pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Podejście Cyryla sprawiło, że odwróciła się od niego ukraińska Cerkiew podlegająca Patriarchatowi Moskiewskiemu.

Cyryl po rozpoczęciu działań wojennych zachęcał rosyjskich duchownych do zaciągnięcia się do wojska, a zwykłych obywateli do zbierania funduszy na finansowanie kampanii wojskowej.