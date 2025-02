Biały Dom poinformował o zwolnieniu z rosyjskiego więzienia Amerykanina Marca Fogela. Jego powrót do kraju udało się wynegocjować dzięki działaniom specjalnego wysłannika USA, Steve'a Witkoffa. - To wyraz dobrej woli ze strony Rosji i znak, że zmierzamy we właściwym kierunku, by zakończyć okropną wojnę w Ukrainie - ocenił doradca Donalda Trumpa Mike Waltz.