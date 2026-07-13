Rosja uderzyła w cywilny statek handlowy. Są zabici i ranni

W skrócie W wyniku rosyjskiego ataku na cywilny statek handlowy pod banderą Togo zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

Statek zaatakowano podczas rozładunku nawozów mineralnych w obwodzie odeskim, co spowodowało pożar i uszkodzenia infrastruktury portowej.

Administracja Portów Morskich Ukrainy informuje, że porty wciąż funkcjonują pomimo celowych ataków na cywilną żeglugę i obiekty portowe.

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Statek zaatakowano na Morzu Czarnym, podczas nalotów na infrastrukturę obwodu odeskiego. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu Ołeha Kipera, w momencie ataku jednostka przewożąca nawozy mineralne była zacumowana w obwodzie odeskim.

"Rosja zaatakowała cywilny statek handlowy pływający pod banderą Togo podczas rozładunku nawozów mineralnych" - przekazał Ołeksij Kuleba na portalu X.

Wicepremier Ukrainy przekazał, że w wyniku trafienia w nadbudówkę statku wybuchł pożar. "Niestety, zginęło trzech członków załogi. Składam szczere kondolencje ich rodzinom i bliskim. Pięciu kolejnych marynarzy odniosło obrażenia" - dodał Kuleba.

Jak zaznaczył ukraiński polityk, wszyscy ranni zostali hospitalizowani i otrzymują niezbędną opiekę medyczną.

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"To kolejny cios zadany przez Rosję cywilnej żegludze i infrastrukturze portowej na Ukrainie. Takie ataki zagrażają bezpieczeństwu żeglugi międzynarodowej, stabilności światowego handlu oraz bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie" - zaznaczył Kuleba.

Gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper zapewnił, że na miejscu działają odpowiednie służby. "Funkcjonariusze organów ścigania dokumentują skutki kolejnej zbrodni wojennej popełnionej przez Federację Rosyjską" - dodał.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległy również obiekty infrastruktury portowej oraz inne obiekty cywilne na terenie portów - przekazała Administracja Portów Morskich Ukrainy w Telegramie, dodając, że "w ciągu kilku dni rosyjski terror pochłonął już sześć ofiar śmiertelnych".

"Są to pracownicy sektora portowego, kierowcy i marynarze, którzy wykonywali swoją pracę i nie mieli żadnego związku z działaniami wojennymi. Składamy szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - czytamy w oświadczeniu.

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Administracja Portów Morskich Ukrainy podkreśliła, że ataki na porty cywilne i statki handlowe stanowią "świadomą próbę zakłócenia stabilnego funkcjonowania portów morskich Ukrainy oraz zastraszenia międzynarodowej żeglugi". "Niemniej ukraińskie porty nadal wykonują swoje zadania, zapewniając funkcjonowanie korytarza morskiego i światowego handlu" - zapewniono.

Źródło: Reuters

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