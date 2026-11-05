W skrócie Rosyjskie wojsko przekazało, że przeprowadziło nocny atak na centra logistyczne i elektrownie w Ukrainie, w tym w obwodzie charkowskim i dniepropetrowskim.

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej oraz magazyn sieci logistycznej Wildberries w okolicach Riazania, wywołując pożary i serię wybuchów.

Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow potwierdził zmasowany atak ukraińskich bezzałogowców na cele logistyczne oraz przemysłowe w jego regionie.

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Według informacji, przekazanych przez rosyjskie wojsko, na które powołuje się agencja Reutera, do ataków doszło m.in. w regionie charkowskim, gdzie zaatakowano hub logistyczny Nowej Poszty, wykorzystywany do produkcji dronów.

"Zniszczenie środków transportu i obiektów strategicznych znacząco ogranicza zdolność ukraińskich sił zbrojnych do prowadzenia działań bojowych" - oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Interfax.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała elektrownie

Rosyjskie pociski trafiły także w lokomotywy oraz budynek przemysłowy w Charkowskiej Elektrowni Cieplnej, oraz w elektrownię w obwodzie dniepropetrowskim. Celem była "dezorganizacja potencjału logistycznego sił zbrojnych" Ukrainy.

"Operatorzy rakiet uderzeniowych Geranium z oddzielnej brygady bezzałogowych systemów Wariag skutecznie zniszczyli lokomotywy, zakład produkcyjny w Elektrowni Cieplnej nr 2 oraz magazyn w Charkowie" - dodano w cytowanym komunikacie.

Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki. Zaatakowano rafinerię oraz magazyn

Z kolei w nocy ze środy na czwartek Ukraina zaatakowała rafinerię oraz magazyn sieci logistycznej Wildberries w Riazaniu - podał ukraiński portal Militarnyj.

Z relacji świadków oraz materiałów wideo i zdjęć, opublikowanych przez ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ wynika, że na terenie rafinerii doszło do serii wybuchów i dużego pożaru.

Celem uderzenia było także centrum logistyczne sieci Wildberries Tiuszewskaja w pobliżu Riazania o powierzchni 173 tys. metrów kwadratowych. Obiekt ten jest częścią lokalnego parku przemysłowego.

Nalot na magazyn potwierdził gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow, który poinformował na Telegramie o "zmasowanym ataku ukraińskich bezzałogowców".

Rafineria w Riazaniu - już szósta zaatakowana przez Ukrainę w tym tygodniu - należy do koncernu Rosnieft i jest jedną z największych w Rosji. Jej zdolności przerobowe wynoszą 17-18 mld ton ropy naftowej rocznie.

Źródło: Reuters, Interfax



