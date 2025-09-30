"Rosja trochę nam pogroziła". Trump o wysłaniu "śmiercionośnej broni"

W skrócie Donald Trump poinformował, że wysłał amerykański atomowy okręt podwodny w pobliże Rosji po groźbach nuklearnych ze strony tego kraju.

Prezydent USA stwierdził, że wojna w Ukrainie jest "najtrudniejszą do zakończenia".

W bazie Quantico odbywa się spotkanie wszystkich najwyższych rangą amerykańskich dowódców wojskowych z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem wojny Pete'm Hegsethem.

- Oni coś wspomnieli o broni nuklearnej, bardzo głupia osoba o tym wspomniała, więc wtedy wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne w pobliże Rosji z ostrożności - stwierdził amerykański prezydent.

- Nie możemy pozwolić, by ludzi rzucali sobie takimi pogróżkami atomowymi. Słowo "nuklearne" jest jednym z tych słów na "n", których nie można używać - zaznaczył.

Jak stwierdził Stany Zjednoczone mają więcej i nowszą broń nuklearną, ale "nawet nie chce myśleć o jej użyciu". - Ale jeśli ktoś o tym wspomina, to okręt podwodny natychmiast wyruszył. Jestem jednak pewny, że nie trzeba będzie ich używać - powiedział.

Trump o wojnie w Ukrainie: Myślałem, że będzie łatwo

Amerykański prezydent stwierdził również, że jego celem jest zakończenie wszystkich wojen, jednak zwłaszcza w przypadku wojny w Ukrainie, nie jest to takie łatwe.

- Myślałem, że najłatwiej będzie zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Nigdy by nie doszło do tej wojny gdyby nie sfałszowane wybory (w 2020 - red.). Ale myślałem, że będzie łatwo bo tak dobrze znam Władimira Putina, a okazało się, że z tą jest najtrudniej ze wszystkich - powiedział.

- Musimy sprawić, żeby prezydent Putin i prezydent Zełenski się spotkali. Ale można to zrobić tylko dzięki sile. Gdybym był słaby, to by nawet nie odbierali ode mnie telefonu - dodał.

Według Trumpa Rosja zdecydowała się zaatakować Ukrainę, ponieważ prezydentem USA był Joe Biden. - Myślę, że Putin jak zobaczył te straszne i niekompetentne działania Bidena i innych ludzi, to się ośmielił. Wtedy już nie byłem u władzy. Patrzyłem co się dzieje i to było straszne. Myślę, że to był najbardziej żenujący dzień w historii naszego kraju. Ale teraz wróciliśmy i nie będzie już tak strasznych wydarzeń - stwierdził.

Spotkanie w Quantico. Pete Hegseth ściągnął generałów do USA

We wtorek w bazie Quantico w Wirginii odbywa się spotkanie amerykańskich dowódców wojskowych. W jego trakcie przemówienie do generałów wygłosił najpierw sekretarz wojny Pete Hegseth, a następnie prezydent Donald Trump.

To pierwsze tego typu spotkanie w historii USA. Do Quantico przybyli bowiem wszyscy najwyżsi rangą amerykańscy dowódcy wojskowi z całego świata. Pierwotnie nie podano im przyczyny bezprecedensowego zebrania. Wzbudziło to wśród wojskowych niepokój, spekulacje, a nawet obawy o bezpieczeństwo.

