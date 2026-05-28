W skrócie W ostatnim okresie doszło do pogorszenia relacji między Rosją a Armenią, a rosyjski MSZ zwraca uwagę na wypieranie wpływów Rosjan i rosnące nastroje antyrosyjskie w Armenii.

Armenia odmówiła przyjęcia rosyjskich obserwatorów podczas zbliżających się wyborów, co Rosja wiąże z wpływem sankcji Unii Europejskiej.

Rosyjska baza wojskowa nadal funkcjonuje w Armenii, a jej obecność, według rosyjskich władz, ma zapewniać Armenii bezpieczeństwo.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skrytykowała Armenię, za nawiązywanie coraz bliższych stosunków z Unią Europejską. - Gołym okiem widać, że stosunki z Moskwą są postrzegane przez Armenię jako narzędzie taktyczne, mające na celu finansowe zabezpieczenie reorientacji na ścieżkę europejską - powiedziała Zacharowa na briefingu.

- Erywań systematycznie pracuje nad wdrażaniem rzekomo europejskich standardów, podpisując różne memoranda i plany ramowe ze stolicami zachodnimi. Być może wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pewien istotny niuans. Te same stolice zachodnie wypowiedziały Rosji prawdziwą wojnę hybrydową - dodała.

Według niej Armenia zaczyna "nawiązywać współprace z krajami Unii Europejskiej i Europą Zachodnią w obszarach, w których Moskwa była tradycyjnym, niezawodnym partnerem". - Z jakiegoś powodu zaczynamy być wypierani - stwierdziła.

Rosja uderza w Armenię. Mówi o "unijnych przełożonych"

Jeden z najnowszych sporów między Moskwą a Erywaniem dotyczy nadchodzących wyborów w Armenii, które są zaplanowane na 7 czerwca. Rosja zgłosiła chęć wysłania swoich obserwatorów, jednak armeńskie władze miały odmówić.

- Zapytaliśmy o powody. Nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi z Erywania, w tym dotyczącej motywów stojących za tą decyzją. Nie mamy pojęcia, co ci konkretni ludzie mogli zrobić Armenii - powiedziała Zacharowa.

- Ze wszystkich opcji, jedyną, która przychodzi nam do głowy, jest to, że powodem może być fakt, że znajdują się na liście sankcji Unii Europejskiej, a to oficjalny ukłon Erywania przed jego unijnymi przełożonymi - dodała i zaznaczyła, że Rosja "będzie musiała wziąć to pod uwagę w przyszłej współpracy z Erywaniem".

Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ rząd premiera Nikola Paszyniana "demonstracyjnie przyzwala na celową kampanię Zachodu, mającą na celu podsycanie nastrojów antyrosyjskich". - Dosłownie każdego dnia pojawiają się oskarżenia i kłamstwa o rzekomej ingerencji Moskwy w wewnętrzne sprawy republiki - powiedziała.

Zacharowa krytycznie o Erywaniu. "Będziemy oceniać po czynach"

Zacharowa zaznaczyła, że Rosja nigdy nie sprzeciwiała się temu, by Armenia utrzymywała stosunki z państwami zachodnimi, "ale obecną linię władz Armenii trudno nazwać wyważoną; trudno ją w ogóle nazwać zrównoważoną".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odniosła się również do wypowiedzi armeńskich urzędników, że kraj nadal zamierza utrzymywać stosunki z Rosją i nie chcą być jej wrogiem. - Przyzwyczailiśmy się do oceniania nie tylko po słowach, ale i po czynach. Z jakiegoś powodu coraz bardziej ich słowa nie odpowiadają czynom - powiedziała.

- Stosunek Rosji do Armenii i jej obywateli nie uległ zmianie. Tak jak dotychczas, uważamy ją za naszego naturalnego partnera na Kaukazie Południowym, a naród ormiański za nasz bratni naród - podsumowała.

Armenia. Co dalej z rosyjską bazą wojskową?

Relacje Rosji z Armenią uległy w ostatnim czasie znacznemu ochłodzenia. Jednym z powodów jest coraz bliższa współpraca Erywania z Zachodem na płaszczyźnie zarówno politycznej, jak i gospodarczej i wojskowej. Armeńskie władze coraz głośniej mówią nawet o możliwym przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej.

W związku z napięciami Rosja podjęła decyzję o ograniczeniu importu z Armenii owoców i warzyw. "Decyzję podjęto w odpowiedzi na rosnącą liczbę naruszeń w dostawach armeńskich produktów owocowo-warzywnych do Rosji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego" - przekazały rosyjskie władze.

Na terenie Armenii, która przez lata była bliskim sojusznikiem Moskwy, funkcjonuje również rosyjska baza wojskowa. W związku z rosnącymi napięciami szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu został zapytany, o przyszłość tej bazy.

- Jeśli chodzi o rosyjską bazę wojskową w Armenii: ona działa, a Rosja na razie nie widzi żadnego powodu, dla którego miałaby przestać działać - powiedział. Szojgu zaznaczył, że baza ma przede wszystkim na celu zapewnienie Armenii bezpieczeństwa.





