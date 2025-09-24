W skrócie Rosja ponownie prowokuje państwa NATO na Morzu Bałtyckim, przelatując samolotem wojskowym nad niemiecką fregatą.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiada wzrost liczebności Bundeswehry oraz nie wyklucza możliwości wprowadzenia poboru do wojska.

Ostatnie incydenty z udziałem rosyjskich dronów i myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną Polski i Estonii spotkały się ze wspólną reakcją NATO.

Niemiecki "Der Spiegel" opisał szczegóły kolejnej prowokacji Rosji na Morzu Bałtyckim. Nad fregatą "Hamburg", która należy do niemieckiej marynarki wojennej i bierze udział w ćwiczeniach NATO pod hasłem "Neptun Strike", dwukrotnie przeleciał rosyjski samolot rozpoznawczy.

Maszyna zniżyła się do odległości poniżej 100 metrów i nie reagowała na komunikaty radiowe.

Minister obrony Boris Pistorius nie sprecyzował, o jaki typ maszyny chodzi. Porównał zdarzenie do niedawnego naruszenia polskiej i estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i myśliwce.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia na Bałtyku. Niemieckie media sugerują, że stało się to końcem ubiegłego tygodnia - w piątek i sobotę.

Niemcy. Minister reaguje na wrogie działanie Rosji. "Putin chce sprowokować NATO"

- Rosja coraz częściej i intensywniej testuje granice państw NATO - mówił w środę podczas debaty budżetowej minister Pistorius. - Władimir Putin chce sprowokować państwa członkowskie NATO oraz chce obnażyć i wykorzystać rzekome słabości Sojuszu - tłumaczył.

Członek niemieckiego rządu przypomniał, że ostatnie wrogie działania Rosji spotkały się ze zdecydowaną reakcją państw NATO, "ale jednocześnie z niezbędną ostrożnością, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach" - zauważył.

Boris Pistorius poinformował w środę o planowanym wzroście liczebności niemieckiej armii. Bundeswehra ma liczyć aż 460 tys. osób. Stanie się tak dzięki powołaniu nowej formacji ochotniczej.

Jak zauważył, w przypadku niewystarczającego zainteresowania służbą rząd nie wyklucza obowiązkowego poboru do wojska. Zgodę na to musiałby dać Bundestag.

Najpierw Polska, potem Estonia. Rosja prowokuje państwa NATO

W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną naruszyło 21 rosyjskich dronów. Część z nich zestrzelono, a do akcji zaangażowano siły sojusznicze z Holandii i Włoch.

Przed kilkoma dniami doszło do podobnego incydentu. Rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

We wtorek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ doszło do pilnego spotkania w związku z wrogim działaniem Rosji. Estoński przedstawiciel, Margus Tsahkna, pokazał na posiedzeniu zdjęcia z nowoczesnych radarów, które są dowodem na faktyczne przekroczenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.

