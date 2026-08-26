"Rosja szykuje test potężnej broni". Ruch przy poligonie atomowym

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rosja po raz kolejny przygotowuje się do testów pocisku manewrującego Buriewiestnik - informuje portal The Bartents Observer. Do prób ma dojść na dalekiej północy na archipelagu Nowa Ziemia, gdzie znajduje się rosyjski poligon atomowy.

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Mapa z oznaczonym wybrzeżem i wyspą Arktyki oraz startujący pocisk manewrujący Buriewiestnik
Media: Rosja szykuje się do testu pocisku manewrującego BuriewiestnikGoogle Earth / mil.rumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Według mediów Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia testu pocisku manewrującego Buriewiestnik na archipelagu Nowa Ziemia, gdzie zlokalizowany jest poligon atomowy.
  • Na lotnisku Rogaczewo pojawiły się specjalistyczne samoloty do monitorowania promieniowania oraz inne maszyny i śmigłowce, a rosyjskie okręty znajdują się przy wybrzeżach archipelagu, gdzie czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną.
  • Buriewiestnik to eksperymentalna rakieta manewrująca o napędzie jądrowym, która może prowadzić do uwolnienia substancji radioaktywnych podczas lotu, co budzi obawy sąsiadów Rosji.
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Portal informuje, że do bazy lotniczej rosyjskiej armii Rogaczewo na Nowej Ziemi przybyły w ostatnich dniach dwa samoloty Ił-976 SKIP. Pierwszy z nich przyleciał w ubiegłym tygodniu, a drugi między 22 a 23 sierpnia. Są to specjalne samoloty wykorzystywane do monitorowania, w tym również wykrywania promieniowania.

Oprócz nich na lotnisku Rogaczewo pojawiły się również cztery samoloty AN-26 i jeden samolot An-74D, a także liczne śmigłowce. Po wschodniej i zachodniej stronie archipelagu, nad którym Rosja ogłosiła czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej, pojawiły się również rosyjskie okręty, które najprawdopodobniej zajmują się obserwacjami podczas testów rakietowych.

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Wszystko to wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia testów najprawdopodobniej pocisku manewrującego Buriewiestnik. W przeszłości bowiem to właśnie ta broń była testowana w tym okresie roku na dalekiej północy Rosji.

Media: Rosja szykuje się do testu pocisku Buriewiestnik

Portal The Barents Observer informuje, że do podobnego testu doszło w październiku ubiegłego roku. Wtedy szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow miał twierdzić, że test się udał, a pocisk spędził w powietrzu 15 godzin i pokonał 14 tys. kilometrów.

Buriewiestnik to eksperymentalna rosyjska rakieta manewrująca o napędzie jądrowym. W 2018 roku, gdy po raz pierwszy została ona zaprezentowana, Władimir Putin twierdził, że ma ona niemal nieograniczony zasięg, a poza tym jest zdolna do manewrowania w locie. Ma ona mieć również możliwość przenoszenia głowicy termojądrowej.

Jednocześnie nadal nie wiadomo, czy pocisk w ogóle nadaje się do użytku. W 2019 roku podczas testu na Morzu Białym miał miejsce wypadek, w trakcie którego na poligonie rakietowym Nienoksa doszło eksplozji, w wyniku której tymczasowo w okolicy wzrosło promieniowanie.

Testy Buriewiestnika mogą również budzić obawy sąsiadów Rosji. Pocisk jest bowiem napędzany reaktorem wykorzystującym otwarty obieg powietrza do chłodzenia, co może sprawiać, że podczas lotu z rakiety mogą uwalniać się substancje radioaktywne prowadzące do skażenia.

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