Według informatorów włoskiej gazety Haftar zwietrzył szansę i chce przejąć całą Libię , aresztować premiera i zesłać go na przykład do Stambułu.

Rosjanie legitymizują i wspierają te działania libijskiego generała, ponieważ po upadku rosyjskiego sojusznika Baszara al-Asada w Syrii zostali zmuszeni do ponownej oceny swoich celów strategicznych na Morzu Śródziemnym i w Afryce. Mając zagrożoną pozycję w Syrii, gdzie nowe władze prawdopodobnie chcą ją pozbawić dostępu do baz dzierżawionych od czasów sowieckich, Rosja zwróciła uwagę na Libię jako alternatywne centrum dla swoich operacji wymierzonych przeciwko Europie i wzmacniających jej pozycję w głębi Afryki.

Według międzynarodowej grupy dziennikarzy śledczych i ekspertów ds. dezinformacji "All Eyes On Wagner" Rosja usadowiła się już w około 10 strategicznych miejscach we wschodniej Libii, między innymi w porcie Tobruk. Jej militarną obecność w tej części kraju grupa ta szacuje na co najmniej dwa tysiące najemników i doradców wojskowych.