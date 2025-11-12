"Oddział okrętów Floty Pacyfiku, składający się z fregaty Marszałek Szaposznikow, korwety Griemiaszczy i tankowca Borisa Butoma, przybył do portu Tilawa Republiki Związku Mjanmy, aby wziąć udział w ćwiczeniach morskich Marumex-2025" - podano w komunikacie cytowanym przez rosyjską agencję Interfax.

"Dwustronne ćwiczenia morskie z udziałem okrętów marynarki wojennej Mjanmy i marynarki wojennej Rosji odbędą się w północnej części Morza Andamańskiego w dniach 13 - 14 listopada" - poinformowała flota.

Ćwiczenia Marumex-2025. Wskazano główny cel

Zaznaczono, że głównym celem ćwiczeń jest "wszechstronny rozwój i wzmocnienie współpracy morskiej, a także wypracowanie rozwiązań służących do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi cywilnej i morskiej działalności gospodarczej na obszarach morskich Azji Południowo-Wschodniej".

"Kilka dni wcześniej oddział okrętów Floty Pacyfiku wykonał krótki rejs do Republiki Indonezji, gdzie rosyjscy marynarze oddali hołd szefowi wachty pancernika Połtawa, porucznikowi Siergiejowi Chochłowowi, który zmarł w 1901 roku i został pochowany na wyspie Wech" - podała służba prasowa Floty Pacyfiku.

Oddział okrętów Floty Pacyfiku Federacji Rosyjskiej opuścił Władywostok 1 października w dalekim rejsie w celu wykonywania zadań w regionie Azji i Pacyfiku.

13 października rosyjskie wojsko poinformowało, że oddział wszedł do portu Da Nang w Republice Wietnamu. 21 października flota poinformowała, że oddział dotarł do portu Sattahip w Królestwie Tajlandii.

Ćwiczenia Marumex-2025. Rosja wysłała oddział Floty Pacyfiku

Według oficjalnych danych, po przeprowadzonej kilka lat temu modernizacji, fregata Marszałek Szaposznikow jest wyposażona w pociski manewrujące dalekiego zasięgu "Kaliber".

Według oficjalnych informacji korweta Gremiaszczij jest okrętem wiodącym projektu 20385. Odróżnia się od swoich poprzedników zwiększonymi zdolnościami uderzeniowymi i systemem obrony powietrznej.

Słonie za myśliwce. Nietypowa wymiana między Rosją a Mjanmą

O zacieśnieniu współpracy między krajami było głośno na początku roku, kiedy doszło do nietypowej wymiany.

W styczniu francuska rozgłośnia RFI informowała, że rządząca Mjanmą junta wojskowa przekazała Rosji sześć słoni, a w zamian otrzymała od Kremla sześć myśliwców Su-30SME.

Słonie przetransportowane rosyjskim samolotem wojskowym Antonow An-124 trafiły do Wielkiego Moskiewskiego Cyrku, którego właściciel należy do bliskiego kręgu przyjaciół Władimira Putina.

Przekazanie zwierząt zbiegało się z 75. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami.

Źródło: Interfax

