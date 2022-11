Rosja: Szpieg został skazany za granicą. Rosja oskarżyła go, by wrócił do kraju

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Rosja sfabrykowała sprawę przeciw funkcjonariuszowi Głównego Zarządu Wywiadowczego Siergiejowi Czerkasowowi, który w Brazylii został skazany na 15 lat więzienia - wynika z ustaleń "The Insider" i "Bellingcat". Według rosyjskiej prokuratury, mężczyzna od lat był poszukiwany w kraju za handel narkotykami. W ten sposób Moskwa chciała sprowadzić go do domu.

Zdjęcie Rosja: W lipcu do Brazylii trafił wniosek o ekstradycję Czerkasowa wystawiony przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej / AFP