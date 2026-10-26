Rosja studzi nastroje, chodzi o negocjacje z Ukrainą. "Żadnych ograniczeń"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

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Rosja zapowiedziała, że zgoda na trójstronne rozmowy z USA i Ukrainą ws. zakończenia wojny nie powoduje automatycznego wstrzymania przez nią ataków. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że uderzenia w ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy będą kontynuowane.

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Dmitrij Pieskow ciemnym garniturze z bordowym krawatem trzymający pomarańczowy telefon i białą teczkę.
Rzecznik Kremla Dmitrij PieskowWładimir Smirnow/Zuma PressAgencja FORUM

- Decyzja o wznowieniu rozmów trójstronnych nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w zakresie działań bojowych - stwierdził Dmitrij Pieskow.

- Nasze siły zbrojne nadal przeprowadzają potężne ataki na ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy - dodał.

Rosja-Ukraina-USA. Gdzie odbędzie się trójstronne spotkanie?

Trójstronne rozmowy Rosji, otwiera się w nowym oknie z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, otwiera się w nowym oknie dotyczące zakończenia wojny i zawarcia pokoju w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie są zaplanowane na listopad w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Doniesienia o spotkaniu potwierdził Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie.

- Dla nas najważniejszym wynikiem jest możliwość spotkania w formacie trójstronnym na szczeblu przywódców. A także możliwość poruszenia takich kwestii jak zawieszenie broni w odniesieniu do infrastruktury energetycznej lub na morzu, aby można było eksportować zboże i importować towary potrzebne Ukrainie do życia - stwierdził ukraiński przywódca.

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Wołodymyr Zełenski mówił o czerwonej linii w negocjacjach

Zełenski zastrzegł, że ewentualne gwarancje bezpieczeństwa dla jego państwa nie mogą być podyktowane przez stronę rosyjską.

- Ograniczenie liczebności naszej armii i neutralność Ukrainy nie są omawiane. Kwestia terytoriów (ewentualnych ustępstw terytorialnych - red.) to czerwona linia, która może być omawiana tylko na szczeblu przywódców - oświadczył. Zapowiedział, że we wtorek lub środę w Brukseli odbędzie się spotkanie konsultacyjne ze stroną amerykańską, przedstawicielami UE i sekretarzem generalnym NATO.

W minionym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotkał się w Oslo z Zełenskim, a także z przywódcami Norwegii i Finlandii, zaś w środę rozmawiał w Petersburgu z Władimirem Putinem.

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