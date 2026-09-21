W skrócie Rosja żąda przywrócenia statusu dyplomatycznego sześciu rosyjskim placówkom w USA, które zostały zamknięte z powodu podejrzeń o działalność szpiegowską.

Wkrótce mają zostać przeprowadzone rozmowy robocze między przedstawicielami Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczące zasad podróży między krajami oraz problemu zamkniętych placówek.

Władze amerykańskie cofnęły zgodę na używanie rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych w latach 2016-2018. Rosja ani wtedy, ani później nie przyznała się do szpiegostwa.

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- W najbliższym czasie planuje się przeprowadzenie szeregu regularnych kontaktów na szczeblu roboczym w sprawie dwustronnych kwestii spornych w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Moskwie - powiedział na konferencji prasowej ambasador Rosji w USA Aleksander Darczijew.

USA. Rosja chce odblokowania sześciu placówek

Dopytywany, czego dokładnie będą tyczyć się rozmowy, rosyjski ambasador wskazał na zasady podróży między krajami oraz na nieczynne placówki dyplomatyczne Rosji w Stanach Zjednoczonych.

- Kwestie o charakterze technicznych, związane z codzienną działalnością rosyjskich i amerykańskich placówek dyplomatycznych, w tym wzajemnym wydawaniem wiz oraz zasadami zgłaszania podróży do krajów, a także ze zwrotem sześciu obiektów rosyjskiej własności dyplomatycznej, które zostały de facto skonfiskowane przez stronę amerykańską - mówił Darczijew.

Agencja TASS, cytując jego słowa, wyjaśnia, że chodzi o placówki zablokowane w latach 2016-2018, w tym o rezydencję rosyjskiej misji przy ONZ w Nowym Jorku oraz inne budynki wykorzystywane jako kwatery dla goszczących w USA dyplomatów Rosji.

Spór o placówki dyplomatyczne. USA zarzuciły Rosji szpiegostwo

Choć przedstawiciel Kremla mówił o konfiskacie placówek, w rzeczywistości pozostały własnością rosyjską, lecz bez możliwości ich wykorzystywania. Władze amerykańskie cofnęły zgodę na używanie nieruchomości jako obiektów dyplomatycznych i nakazały rosyjskiemu personelowi ich opuszczenie.

W 2017 roku, po zamknięciu Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w San Francisco oraz Przedstawicielstwa Handlowego w Waszyngtonie, rosyjskie MSZ ostrzegło, że USA "poniosą pełną odpowiedzialność za pogorszenie stosunków" między państwami. Moskwa twierdziła, że posunięcie amerykańskiej administracji zagraża "globalnej stabilności i bezpieczeństwu międzynarodowemu".

W latach 2016-2018 administracje Baracka Obamy i Donalda Trumpa zablokowały część rosyjskich placówek, oskarżając Rosjan o wykorzystanie ich do szpiegostwa na terenie Stanów Zjednoczonych. Kreml nie przyznał się do zarzutów.

Co istotne, przed oddaniem budynków w Waszyngtonie we wrześniu 2017 roku rosyjscy dyplomaci mieli palić nieznane przedmioty i dokumenty. Straż pożarna potwierdziła w rozmowie z ABC News, że zlokalizowano źródło ognia, a nad placówką unosił się dym.

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Sugestia, że placówki mogą wznowić działalność, pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak "The New York Times" poinformował o rzekomych planach Białego Domu dotyczących Rosji. Według ustaleń dziennika administracja Trumpa rozważa zaproponowanie Moskwie umów handlowych, aby zachęcić Władimira Putina do przerwania wojny z Ukrainą.

Jedno ze źródeł "NYT" twierdziło, że propozycja umowy miałaby obrazować zaangażowanie USA w reset relacji z Rosją.

Źródła: TASS, ABC News, "The New York Times"



