W skrócie Rosja zadeklarowała aktywne wsparcie dla Kuby po nałożeniu przez USA sankcji na kubańskich urzędników.

USA postawiły byłemu przywódcy Kuby zarzuty dotyczące morderstwa i zestrzelenia dwóch samolotów cywilnych w 1996 roku.

Rosyjska rzeczniczka MSZ skomentowała doniesienia o sprzedaży dronów Kubie, nazywając je fikcyjnymi i związanymi z wojną informacyjną.

- Rosja udzieli Kubie aktywnego wsparcia mimo prób zastraszenia i zacieśniania "pętli sankcji" wokół wyspy przez Stany Zjednoczone - oświadczyła w czwartek rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa.

USA nakłada sankcje na kubańskich urzędników. Kreml: Udzielimy aktywnego wsparcia

- Będziemy nadal udzielać jak najbardziej aktywnego wsparcia bratniemu narodowi kubańskiemu w tym niezwykle trudnym okresie - powiedziała reporterom Zacharowa. Szczegóły planowanych działań nie zostały jednak podane.

Rosja ponownie zabiera głos w sprawie wsparcia dla Kuby. Tym razem po ogłoszeniu, że 11 wysokich rangą urzędników państwowych zostało objętych sankcjami przez władze USA. Radio Marti poinformowało we wtorek, że wśród nich jest trzech członków kubańskiego rządu.

Z kolei w środę Stany Zjednoczone przedstawiły zarzut morderstwa byłemu kubańskiemu przywódcy Raulowi Castro. Jak podała stacja CBS News, polityk został oskarżony o zmowę w celu zabicia obywateli USA, cztery zabójstwa i zniszczenie dwóch samolotów w związku z incydentem z 1996 r.

Kubańskie wojsko zestrzeliło wówczas dwie cywilne maszyny nad wodami międzynarodowymi. Zginęły cztery osoby, w tym trzech Amerykanów.

Rosja potwierdza solidarność z Kubą. "Stanowczo potępiamy"

- Potwierdzamy naszą pełną solidarność z Kubą i stanowczo potępiamy wszelkie próby poważnej ingerencji w sprawy wewnętrzne suwerennego państwa, zastraszania oraz stosowania nielegalnych jednostronnych środków ograniczających, gróźb i szantażu - poinformowała Zacharowa.

Zdaniem Kremla Stany Zjednoczone wykazują "nietolerancję wobec jakiejkolwiek formy sprzeciwu i są cynicznym ucieleśnieniem odrodzonej doktryny Monroe".

Rosyjski MSZ odpowiedział również na pytanie, czy władze Kuby zwróciły się do Moskwy z prośbą o wsparcie wojskowe. Jak przekazano, "utrzymywane są kontakty we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Zacharowa zabrała też głos w sprawie doniesień agencji Axios. Wynikało z nich, że Kuba nabyła od Rosji i Iranu ponad 300 dronów w celu potencjalnego ataku na obiekty USA. Zdaniem rzeczniczki przekazane ustalenia są fikcyjne i stanowią wyraz wojny informacyjnej.

Chiny potępiają działania USA. Chodzi sprawę prezydenta Kuby Raula Castro

"Stanowczy sprzeciw wobec nadużywania środków sądowych" przez Stany Zjednoczone i wywieraniu presji na Kubę wyraziły w czwartek także Chiny.

"Stany Zjednoczone powinny zaprzestać stosowania sankcji i aparatu sądowniczego jako narzędzi presji wobec Kuby i powstrzymać się od gróźb użycia siły" oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun.

W środę amerykański wymiar sprawiedliwości zaocznie oskarżył 94-letniego prezydenta Kuby Raula Castro oraz pięciu innych wysokich rangą przedstawicieli kubańskich władz z połowy lat 90. ub. wieku m.in. o udział w zmowie, w efekcie której zamordowano cztery osoby, w tym trzech obywateli USA.

Kuba pod presją USA. Wyspa pogrąża się w kryzysie

W lutym 1996 r. kubańska armia zestrzeliła nad wodami międzynarodowymi dwa cywilne samoloty należące do organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue, założonej przez kubańskich emigrantów w USA.

Castro, młodszy brat przywódcy kubańskiej rewolucji komunistycznej, Fidela, był wówczas ministrem obrony i według amerykańskich śledczych miał nadzorować całą operację.

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel potępił oskarżenia USA; nazwał je kłamstwami i manipulacją. Od stycznia Kuba pozostaje pod silną presją USA, które obalając przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro doprowadziły do energetycznego paraliżu wyspy, co pogłębiło kryzys gospodarczy Kuby. W ubiegłym tygodniu władze w Hawanie ogłosiły, że w kraju skończyły się zapasy ropy.

Źródło: Reuters, CBS News





