W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa stwierdziła, że podczas szczytu NATO nie udało się ukryć podziałów między członkami sojuszu.

Rosyjscy urzędnicy, w tym Siergiej Ławrow i Michaił Gałuzin, zarzucają Unii Europejskiej i NATO brak realnych chęci do negocjacji pokojowych z Rosją.

Mark Rutte został skrytykowany za łagodny stosunek wobec Stanów Zjednoczonych, a jego postawa wobec Waszyngtonu wzbudziła kontrowersje wśród części obserwatorów.

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"Choć sekretarz generalny NATO Mark Rutte starał się przedstawić szczyt jako "przełomowy" w historii sojuszu, nic z tego nie wyszło. 'Teflonowemu Markowi', jak go określamy, nie przydały się jego umiejętności akwizytora, by złagodzić ostre napięcia w relacjach między sojusznikami z NATO" - napisała Marija Zacharowa w komentarzu na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego resortu "pęknięć w relacjach transatlantyckich" nie udało się załatać. Jak podkreśliła, nie pomogły gesty solidarności z Waszyngtonem ze strony krajów europejskich i Kanady.

Szczyt NATO pożywką dla Kremla. Ławrow mówił o eskalacji

Michaił Gałuzin, wiceszef rosyjskiego MSZ, w rozmowie z agencją RIA Nowosti skrytykował z kolei postawę liderów Unii Europejskiej wobec Rosji.

- Dziś Europejczycy rozważają scenariusz negocjacji z Rosją, ale nie po to, by ustalić wspólne stanowisko i poszukać wzajemnie akceptowalnych rozwiązań kryzysu z Ukrainą, lecz w celu stworzenia zasłony dymnej - powiedział. Według Gałuzina za tą "zasłoną" liderzy NATO mieliby szykować nowy etap eskalacji i "narzędzia do narzucenia własnego, nieakceptowalnego ultimatum".

Natomiast szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił wcześniej, że Rosja "nie ma złudzeń" co do rzeczywistych planów Unii Europejskiej dotyczących wojny Rosji z Ukrainą. Jego zdaniem - jak cytuje RIA - wspierany przez UE prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawia Moskwie "prostackie i nierealistyczne warunki".

Rutte w wywiadzie po szczycie NATO. Zwrócił się do Putina

Wspomniane przez Zacharową podziały w NATO odnoszą się prawdopodobnie do relacji Donalda Trumpa z sojusznikami. Prezydent USA w ostatnich miesiącach nie szczędził gorzkich uwag europejskim liderom, a podczas szczytu w Ankarze potępiał stosunki handlowe z Hiszpanią. Agencja Bloomberg donosiła, że z uwagi na zachowanie Trumpa przyszłoroczny szczyt w Albanii może zostać odwołany.

Jednocześnie Bloomberg wskazywał na łagodny ton Marka Rutte w rozmowach z Trumpem. Część krytyków zaczęła zarzucać szefowi NATO, że nie potrafi postawić się dominacji Waszyngtonu w sojuszu. - Wiedzieli, co dostaną, gdy mnie zatrudnili, i jestem tym, kim jestem - powiedział Rutte agencji Reutera.

- Radziłbym Putinowi: Sam powinieneś się częściej wypowiadać publicznie - powiedział, pytany o to, jaki sygnał dociera do Kremla, gdy w NATO powstają podziały.

- To, co (Putin) teraz zauważył, to że czasem sojusznicy, którzy trochę się nie zgadzają, mają spory, a potem się jednoczą i ponownie zgadzają. To demokracja - podsumował.

Źródła: Reuters, Ria Nowosti





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