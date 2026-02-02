W skrócie Pięcioro nastolatków zginęło w pożarze prywatnej sauny w Prokopjewsku.

Administratorka obiektu została oskarżona o łamanie norm bezpieczeństwa i objęta aresztem domowym.

Właściciel sauny i jego brat zostali zatrzymani za udostępnianie obiektu niespełniającego wymagań oraz brak rejestracji i zabezpieczeń.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w wynajmowanym budynku w Prokopjewsku, gdzie grupa nastolatków w wieku od 15 do 17 lat świętowała urodziny jednego z nich. Jedną z atrakcji podczas imprezy miał być pobyt w znajdującej się na miejscu saunie.

Nieoczekiwanie, w saunie wybuchł pożar, doprowadzając do śmierci pięciorga przebywających wewnątrz nastolatków. Z informacji przekazanych przez rosyjskie media wynika, że zgon nastąpił w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Tragedia w saunie w Rosji. Pięcioro nastolatków nie żyje

Według oficjalnych informacji, jedna z nastolatek zdołała uciec z płonącej łaźni. Dziewczynka ma być w głębokim szoku, odmówiła poddania się hospitalizacji. W wydostaniu się dziecka na zewnątrz miała pomóc - wedle słów prawnika - administratorka obiektu.

Po przybyciu na miejsce służb zdołano ugasić pożar, który do tego czasu objął 70 metrów kwadratowych budynku. Wkrótce wszczęto postępowanie karne, a zarządczyni budynku została objęta aresztem domowym.

Powołana do rozpatrzenia sprawy komisja śledcza ustaliła, że kobieta złamała szereg norm dotyczących bezpieczeństwa.

Sauna nie spełniała norm bezpieczeństwa? Administratorka obiektu aresztowana

Rosyjska agencja państwowa Tass podaje, że śledczy zarzucają administratorce wynajmowanego budynku wpuszczenie nieletnich do sauny bez nadzoru osób dorosłych.

Kobieta miała jedynie wrzucić węgiel i drewno do pieca i pozostawić saunę bez kontroli. Oskarżona nie przyznaje się do winy.

W sprawie zatrzymani zostali również właściciel sauny i jego brat. Mężczyźni są podejrzani o świadczenie usług niespełniających norm bezpieczeństwa. W wyniku dochodzenia ustalono, że obiekt nie był zarejestrowany i nie był wyposażony w sprzęt gaśniczy. Nie posiadał też wyjść ewakuacyjnych.

