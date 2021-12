Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i podjął decyzję o likwidacji centrum praw człowieka Memoriału. Adwokaci organizacji zapowiadają apelację - podało radio Echo Moskwy.

Prokuratura twierdziła m.in., że w swojej działalności organizacja obrony praw człowieka "poważnie i systematycznie łamie przepisy o agentach zagranicznych i usprawiedliwia ekstremizm" - podała moskiewska rozgłośnia.

Polskie MSZ potępiło tę decyzję

We wtorek Sąd Najwyższy Rosji przychylił się do wniosku prokuratury generalnej w sprawie likwidacji stowarzyszenia Memoriał, jego regionalnych oddziałów i "innych strukturalnych organizacji" - ogłosiła sędzia Ałła Nazarowa.



- Potępiamy decyzję rosyjskiego Sądu Najwyższego, który nakazał we wtorek likwidację stowarzyszenia Memoriał zajmującego się badaniem zbrodni stalinowskich; Polska nigdy nie opuści tych wspaniałych ludzi z Memoriału - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

