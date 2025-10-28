Wojna w Ukrainie
Rosja rozmieści rakiety u sąsiada. Oriesznik bliżej polskiej granicy

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Białoruś rozmieści w grudniu nowy rosyjski system rakiet hipersonicznych średniego zasięgu Oriesznik - poinformowała we wtorek rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, powołując się na Natallę Ejsmant, rzeczniczkę Alaksandra Łukaszenki. Według niej "przygotowania do rozmieszczenia są na ukończeniu".

Rosja rozmieści system rakiet na Białorusi (zdj. ilustracyjne)
Rosja rozmieści system rakiet na Białorusi (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Białoruś planuje rozmieścić rosyjski system rakiet hipersonicznych Oriesznik, przygotowania są na ukończeniu.
  • Według Łukaszenki i Putina decyzja o rozmieszczeniu rakiet jest odpowiedzią na eskalację działań Zachodu.
  • Wołodymyr Zełenski zaznacza, że Ukraina nie zgadza się na negocjacje pokojowe na terytorium Rosji ani Białorusi.
Wcześniej Łukaszenka powiedział, że rozmieszczenie rakiet jest odpowiedzią na to, co nazwał "eskalacją działań Zachodu". Według agencji TASS rosyjski system ma pojawić się na Białorusi w grudniu. Przygotowania mają być już na ostatniej prostej.

Rakiety Oriesznik zostały zaprezentowane podczas wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych w zeszłym miesiącu.

Rosja po raz pierwszy użyła rakiet Oriesznik (ros. "leszczyna") przeciwko Ukrainie w listopadzie 2024 r., atakując zakład zbrojeniowy w Dnieprze.

Wojna w Ukrainie. Rosja rozmieszcza rakiety u sąsiada. To "broń odwetowa"

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że zezwolił na ten atak w odwecie za użycie przez Ukrainę amerykańskich i brytyjskich pocisków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Później zagroził dalszymi atakami, w tym na "ośrodki decyzyjne" w Kijowie, jeśli takie uderzenia ze strojny Ukrainy będą kontynuowane.

Putin powiedział, że pociski Oriesznik są niemożliwe do przechwycenia i mają siłę rażenia porównywalną z bronią jądrową, choć zachodni eksperci podają te twierdzenia w wątpliwość.

    Ukraina-Rosja. Zełenski zajął stanowisko ws. rozmów pokojowych. Nie ufa Białorusi

    Białoruś znalazła się we wtorek na ustach także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdając sobie sprawę z bliskiego partnerstwa Mińska i Moskwy, ukraiński przywódca stwierdził, że Kijów popiera przeprowadzenie rozmów w dowolnym miejscu, z wyjątkiem samej Rosji lub terytorium właśnie Białorusi.

    Zełenski dodał, że jego kraj nie wycofa swoich wojsk z dodatkowego terytorium, jak tego domaga się Moskwa.

    Źródło: Reuters

