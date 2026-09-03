W skrócie Norweską ambasadorkę Heidi Olufsen wezwano do rosyjskiego MSZ w związku z zatrzymaniem rosyjskiego statku badawczego Profesor Mołczanow w Arktyce.

Rosja oficjalnie zaprotestowała przeciwko zajęciu statku, uznając ten ruch za "piractwo" i żądając zwrotu jednostki.

Norwegia zajęła statek Profesor Mołczanow na podstawie sądowego nakazu, który został wydany na wniosek ukraińskiego Naftohazu, a Rosja uznaje te działania za naruszenie swoich praw.

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W czwartek Rosja złożyła oficjalny protest po tym, jak norweskie władze zatrzymały rosyjski statek badawczy Profesor Mołczanow na archipelagu wysp Svalbard w Arktyce. Zajęcie jednostki nastąpiło na wniosek ukraińskiego Naftohazu.

Do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji została w czwartek wezwana ambasadorka Norwegii w Rosji Heidi Olufsen.

Rosja reaguje na zatrzymanie statku w Arktyce. Wzywają ambasador Norwegii

"Złożono ambasadorce stanowczy protest w związku z działaniami władz Norwegii dotyczącymi zatrzymania 2 września rosyjskiego statku badawczego Profesor Mołczanow, który znajdował się w porcie Barentsburg" - czytamy w komunikacie resortu.

Rosyjskie ministerstwo oświadczyło, że Moskwa zażądała zwolnienia statku i będzie działać na rzecz jego zwrotu.

"Ambasadorce przekazano, że strona rosyjska kategorycznie nie akceptuje nie tylko zatrzymania statku Profesor Mołczanow, ale także ogólnie nasilających się w ostatnim czasie działań Norwegii, mających na celu ograniczenie legalnej obecności Rosji na archipelagu" - napisał rosyjski resort.

"Nikt nie został aresztowany". Rosyjski statek zacumował w porcie Barentsburg

Profesor Mołczanow, statek o długości 71 metrów, zbudowany w Finlandii w 1982 roku, może pomieścić 32 członków załogi i 52 pasażerów. Na pokładzie znajduje się biblioteka, sauna, bar i dwie restauracje. Statek jest wykorzystywany do wypraw naukowych i rejsów komercyjnych.

Statek miał przybyć we wtorek do Barentsburga z grupą rosyjskich naukowców, nie wiadomo jednak, ile dokładnie osób było na pokładzie. Andriej Gorbunow, redaktor naczelny radia Komsomolskaja Prawda (KP), poinformował, że statek zacumował bez przeszkód, a członkowie ekspedycji udali się na ląd. Wiadomość o zajęciu statku pojawiła się dopiero w środę wieczorem.

"Nikt nie został aresztowany. Wszyscy normalnie zajmujemy się swoimi sprawami" - napisał Andriej Gorbunow, redaktor naczelny radia Komsomolskaja prawda. "Na razie jednostce po prostu zakazano opuszczania portu w Barentsburgu" - dodał.

Norwegia zajęła rosyjski statek. W tle wniosek ukraińskiego Naftohazu

Rosyjskie media przekazały, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nazywa zajęcie przez Norwegię rosyjskiego statku "piractwem".

W środę norweskie służby zajęły rosyjski statek badawczy Profesor Mołczanow na archipelagu wysp Svalbard w Arktyce. Stało się to na podstawie nakazu wydanego po złożeniu wniosku przez największą w Ukrainie firmę naftowo-gazową Naftohaz. W ten sposób państwowy gigant energetyczny chce wyegzekwować od Moskwy 4,22 mld dolarów wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego jako rekompensatę za mienie Naftohazu zajęte przez Kreml po aneksji Krymu.

Zgodę na zajęcie statku wydał z końcem sierpnia Sąd Okręgowy w Trondelag. Obecnie jednostka znajduje się w porcie Barentsburg na Svalbardzie, górniczej miejscowości będącej pod lokalnym zarządem rosyjskim.

"Bezprawie". Rosja oskarża Norwegię

Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki zagroziło, że Rosja będzie zaskarżać decyzje norweskiego wymiaru sprawiedliwości, twierdząc, że ta sytuacja jest "jeszcze jednym przykładem bezprawia i nihilizmu Zachodu".

Władimir Putin nazwał przejęcie rosyjskiego statku przez Norwegię "aktem terroryzmu państwowego". Rosyjski ambasador w Norwegii Nikołaj Korczunow mówił z kolei, że Moskwa domaga się od Oslo wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu o Spitsbergenie.

Umowa z 1920 roku przyznaje Norwegii suwerenność nad archipelagiem Svalbard, jednocześnie gwarantując wszystkim państwom-sygnatariuszom równe prawa do działalności gospodarczej i naukowej w tym rejonie.

"W związku z restrykcyjnymi środkami nałożonymi przez Norwegię na Rosję na Svalbardzie - środkami, które naruszają prawo międzynarodowe - rosyjskie organizacje i obywatele działający na tym archipelagu znajdują się w praktyce w stanie blokady" - zarzuciło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oskarżając Norwegię o naruszenie traktatu.

Norwegia oświadczyła, że sprawa ta dotyczy wyłącznie firmy Naftohaz i Rosji i nie ma związku z rządem w Oslo.



