W skrócie Maria Zacharowa z rosyjskiego MSZ skomentowała zburzenie pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Bytomiu, odwołując się do roli radzieckich żołnierzy w historii Polski.

Pomnik rozebrano na cmentarzu komunalnym w Bytomiu po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ze względu na zły stan techniczny monumentu, a rozbiórka została sfinansowana z budżetu wojewody śląskiego.

Według Zacharowej zły stan pomnika był skutkiem dekomunizacji i uniemożliwiania renowacji.

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- Państwo polskie w obecnym kształcie i w obecnych granicach istnieje tylko dzięki radzieckim żołnierzom-wyzwolicielom, którzy pokonali nazistowskie Niemcy i uratowali naród polski przed zagładą - powiedziała Zacharowa podczas briefingu prasowego w Jekaterynburgu. Nie wspomniała o rosyjskiej okupacji oraz o dziesięcioleciach politycznej dominacji ZSRR nad Polską pozbawioną suwerenności.

- Pamiętamy o tym i będziemy niestrudzenie bronić tej prawdy przed zakusami państwowych wandali i fałszerzy historii - dodała rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Maria Zacharowa w ten sposób odniosła się do zburzenia pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, który stał na cmentarzu komunalnym przy ul. Kwiatowej w Bytomiu. W miejscu tym po zakończeniu II wojny światowej pochowano ponad 350 żołnierzy radzieckich poległych podczas walk w styczniu 1945 roku.

Bytom. Wyburzono pomnik Armii Czerwonej. Rosja reaguje

Decyzję o rozbiórce pomnika w Bytomiu podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po raporcie przeprowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w którym stwierdzono, że monument znajdował się w opłakanym stanie i stanowił zagrożenie dla mieszkańców. Zwrócono uwagę m.in. na odpadające elementy gzymsów i tynku.

W ocenie Zacharowej, naczelnej propagandystki Kremla, pomnik pozostawał w złym stanie, ponieważ był w ostatnich latach dekomunizowany i uniemożliwiano przeprowadzenie jego renowacji. Według niej gdyby nie żołnierze radzieccy, w Bytomiu "nie byłoby śladu po Polakach".

Rozbiórka pomnika zakończyła się 4 września. Wojewoda śląski przekazał na ten cel ponad 25 tys. złotych.

Bytom został zdobyty przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku. Radzieccy żołnierze zniszczyli dużą część miasta oraz rozgrabili wiele tamtejszych obiektów przemysłowych. Wielu mieszkańców miasta było również internowanych i wywiezionych do ZSRR. Czerwonoarmiści dopuszczali się również licznych zbrodni wojennych na ludności cywilnej.



